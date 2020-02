De kerkuil broedt maar door

Dat zegt SOVON Vogelonderzoek in Nijmegen. Dat is uitzonderlijk; normaal is de broedtijd in juni of juli afgelopen.

Volgens SOVON broeden de kerkuilen nu nog omdat er dit jaar extreem veel veldmuizen zijn. Daardoor kunnen sommige kerkuilen wel drie keer een nest uitbroeden. Ook is het aantal jongen per nest bijzonder hoog.

Nestkasten



De kerkuil had het tot de jaren 90 bijzonder zwaar in Nederland. De uilen konden door het verdwijnen van karakteristieke boerenschuren moeilijk nestruimte vinden. Doordat er vanaf de jaren 90 veel nestkasten zijn geplaatst, is het kerkuilenbestand omhoog gestuwd.



Worden het er niet te veel?



Of er volgend jaar niet te veel kerkuilen zijn, is moeilijk te zeggen. Albert de Jong van SOVON: 'In de winter overlijdt ongeveer 40 procent van het aantal kerkuilen. Als het een strenge winter wordt, dan kan dat meer zijn. Zo is in de winter van 1963 het aantal paartjes van 3000 naar 250 gegaan.'



In juli was al duidelijk dat het een topjaar zou worden voor de kerkuil in Gelderland.