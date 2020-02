Stichting Focusplaza Foundation uit Gendringen zoekt filmer/fotograaf

De Focusplaza Foundation zoekt een (amateur) filmer/ fotograaf die in november dit jaar een videoverslag wil maken van de projecten in Oeganda.

Focusplaza Foundation is een stichting uit Gendringen die zich inzet voor kansarme kinderen en hun familie op het platteland. 'In de dorpjes waar we nu actief zijn, zien koffieboeren hun oogsten verdubbelen en kunnen weeskinderen weer naar school', vertelt Gerrit Grievink van de stichting. Om andere mensen enthousiast te maken over wat de stichting doet, is Grievink op zoek naar een (amateur) filmer/ fotograaf.

Impact

'Een beeld heeft vaak meer impact dan 1000 woorden, dus vandaar dat we een videoverslag willen maken over de voortgang van onze ontwikkelingshulpprojecten', aldus Gerrit. Er is geen budget beschikbaar laat de stichting weten. 'Omdat we alle inkomsten willen gebruiken voor de projecten, zal de filmer of fotograaf zijn eigen reis moeten bekostigen. De kosten zullen zo'n 3000 euro bedragen', aldus Gerrit Grievink.

Ondernemers

Naast het vinden van een filmer/fotograaf hoopt de stichting ook de MKB-bedrijven te kunnen enthousiastmeren om ook hun steentje bij te dragen. 'In november gaan wij met een groep ondernemers naar Oeganda om hen kennis te laten maken met de huidige projecten en hen er op te wijzen dat ook zij mee kunnen helpen bij het opstarten van kleinschalige projecten. Daarnaast zijn ook simpele oplossingen zoals de beschikbaarheid van muskietennetten en solarverlichting erg wekom' laat Gerrit Grievink in een reactie weten.



Wilt u meer informatie over de stichting of wilt u zich aanmelden voor de videoreportage dan kunt u contact opnemen met de redactie van Gelderland Helpt via help@gld.nl of bellen kan ook 026 -371 3718.