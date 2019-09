Drachtige reeën doodgebeten; vluchten voor loslopende hond lukte niet

Dat meldt boswachter Hans Rauwerdink van Vereniging Natuurmonumenten. Doordat de herten zwanger zijn, kunnen ze niet snel vluchten en zijn ze kansloos tegen de honden.



'Minder vlot ter been'



'We hebben ook wel jaren dat er maar 1 of 2 zijn, maar dit jaar zijn het er nu al 3', stelt Rauwerdink. 'Het gebeurt net voor ze jongen krijgen, dan zijn ze minder vlot ter been.' De drachtige reeën lopen ook nog andere risico's als ze opgejaagd worden door loslopende honden. 'Ze lopen ook soms een raster in of rennen de weg op.' En dan kan het gebeuren dat ze doodgereden worden.

'Mijn hondje doet dat niet'



Honden mogen sommige natuurgebieden helemaal niet in. En in andere natuurgebieden mogen ze alleen aangelijnd lopen. Niet alle baasjes houden zich daaraan. ''Mijn hondje doet dat niet', krijg ik vaak te horen', verzucht de boswachter.

Meer toezicht



Volgens Rauwerdink kan hij niet veel doen om het doodbijten van drachtige reeën te voorkomen. 'We houden wel meer toezicht in deze periode. Maar je moet maar net op het juiste moment op de juiste plaats zijn. Je kunt niet overal tegelijk zijn. En we proberen het af en toe onder de aandacht te brengen.'



De boswachter heeft inmiddels wel 2 eigenaren van loslopende honden betrapt. Zij hebben een proces-verbaal gekregen.