Vasim eindelijk betrokken bij Vrijheidsmuseum WO2

Dat zegt woordvoerder Geert Jan van den Goor van culturele broedplaats de Cultuurspinnerij. 'Sinds het aantreden van projectleider Peter de Haan van het museum worden wij eindelijk serieus betrokken bij de plannen.'

'Plannen kwamen als donderslag bij heldere hemel'



De cultureel ondernemers die nu in de Vasim werken, waren in het begin onaangenaam verrast door plotselinge manier waarop de komst van het Vrijheidsmuseum naar 'hun' Vasim werd gepresenteerd. Geert Jan van den Goor: 'Wij zijn nooit tegen het museum zelf geweest, maar wel tegen de manier waarop de plannen aan ons zijn meegedeeld. De plannen kwamen als een donderslag bij heldere hemel.'

'Zonder CP Kelco heb je straks een mooi museum naast een ruïne'

De ondernemers vinden het vooral belangrijk dat in de plannen nu ook het oude gebouw van CP Kelco naast de Vasim wordt betrokken. Alleen als dat gebouw erbij wordt betrokken, is er ook voor de ondernemers voldoende ruimte om hun activiteiten naast het museum voort te zetten. Bovendien vindt Geert Jan van den Goor het niet meer dan logisch om ook het CP Kelco erbij te betrekken. 'Anders heb je straks een mooi gebouw naast een ruïne.' De aankoop van CP Kelco kost wel ruim 2 miljoen euro extra, terwijl er nu nog een tekort is in de exploitatie, al heeft de provincie deze week nog extra geld toegezegd.

Twijfels over financiële haalbaarheid

Geert Jan van den Goor van de Cultuurspinnerij heeft nog wel twijfels bij de financiële haalbaarheid. 'Het is een illusie dat het museum straks kan draaien zonder overheidssubsidie. De oorspronkelijke initiatiefnemers hadden dat nooit moeten roepen. Maar uiteindelijk is dat niet ons pakkie an.'

Puntjes op de i

De cultureel ondernemers verwachten dat zij actief betrokken worden bij het museum bijvoorbeeld bij het maken van meubels en installaties. Er moeten volgens hen nog wel een aantal puntjes op de i worden gezet bijvoorbeeld over de samenwerking op het gebied van horeca. Geert Jan van den Goor: 'Hoe verdelen we de inkomsten en wie is straks verantwoordelijk voor de programmering van activiteiten, zoals feesten?'