Eenmansploeg Traksel wil volgend seizoen nog door

"Ik doe het eigenlijk niet meer voor mezelf, want ik heb al een hele mooie carrière gehad. Maar ik wil op deze manier de wielersport verder onder de aandacht brengen. Meer van de sport laten zien aan de wielerfans en de sponsoren met behulp van sociale media, laten zien wat er allemaal mogelijk is."

Via #metbobbie was de renner tijdens het NK en andere koersen al te volgen. "Ik zoek nog sponsoren om dit project ook volgend jaar te kunnen doen. En ook voor ploegen is deze manier, met allemaal kleinere sponsoren in plaats van een grote hoofdsponsor, een goede optie."

Traksel is de komende weken nog veel te horen als verslaggever bij Eurosport. "We doen nog flink wat koersen. Het verslaggeven bevalt me heel goed. De combinatie met zelf koersen is het mooiste. Ik kreeg altijd het verwijt dat ik teveel liefhebber was. Dat ben ik nog steeds, daarom wil ik iets terugdoen voor de wielersport, die wat in het slop is geraakt."