Ontdek de pleegouder in de buurt

Ze vertellen wat pleegzorg is, welke kansen het een kind en zijn ouders biedt en hoe een pleeggezin hiermee omgaat. De open dag is een wervingscampagne van pleegzorg Nederland om meer pleegouders te krijgen.



Meer pleegouders nodig

Volgens Entréa-zorgmanager Tessy Geurink is er nu nog geen tekort aan pleegouders, maar neemt de behoefte aan pleegouders de komende tijd toe. 'Dat komt met name door een koerswijziging in de manier van opvangen. Kinderen gaan minder vaak naar een instelling en vaker naar een pleeggezin. Opname in een inrichting is voor een bepaalde groep kinderen nog steeds de beste oplossing, maar sinds een paar jaar kiezen we nadrukkelijker ervoor kinderen zoveel mogelijk te laten opgroeien in een gezin en het liefste in hun eigen omgeving. Door ze niet uit hun netwerk te halen, bijvoorbeeld de school waar ze naar toe gaan, wordt terugkeer bij de ouders makkelijker als dit weer kan.'

Er zijn in Nederland 28 jeugdzorginstellingen die pleegzorg verzorgen. In Gelderland gaat het om Entréa in de regio Rivierenland en Nijmegen, Pactum in de regio Apeldoorn en Lindenhout in de regio Arnhem. In Nederland vingen vorig jaar 16.065 pleeggezinnen in totaal 21.606 pleegkinderen op, zowel kortdurig als langdurig.



Behoefte aan opvang van oudere kinderen



Entréa heeft vooral behoefte aan pleeggezinnen die kinderen van 12 jaar en ouder kunnen opvangen en gezinnen die meerdere broertjes en zusjes uit 1 gezin kunnen opnemen.

Hier vindt u een lijst van pleeggezinnen in Gelderland die open huis houden.