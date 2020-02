Help! Welke studie moet ik kiezen?

Want welke studie moeten zij nou doen komend jaar? In de studiekeuzegids 2015, die dinsdag verscheen, zijn alle HBO-opleidingen in Nederland beoordeeld. Hoe scoren de Gelderse HBO-opleidingen? De Christelijke Hogeschool in Ede (CHE) komt er in ieder geval goed vanaf.



Leraar worden in Gelderland is goede optie



De leerlingen die graag docent willen worden, kunnen prima in Gelderland terecht. De Pabo-opleidingen van zowel het Iselinge in Doetinchem en de CHE in Ede staan in de top 10 van beste opleidingen om basisschooldocent te worden. De beoordelingen van Gelderse opleidingen voor docenten in het voortgezet onderwijs schommelen nogal. Toch scoren de lerarenopleidingen Engels, Aardrijkskunde en Economie op de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) uitstekend. Ook de opleiding voor docent pedagogiek staat hoog aangeschreven.

Rechtenstudies HAN scoren hoog



Naast de lerarenopleidingen van de HAN, scoren ook de rechtenstudies van de hogeschool hoog. De opleidingen in Arnhem en Nijmegen staan beide in de top 5 van best beoordeelde rechtenstudies.

Andere goedscorende opleidingen



Er zijn in Gelderland nog meer goedscorende opleidingen. Hieronder een lijst met populaire opleidingen die je in Gelderland heel goed kan volgen.



1. De kunstacademie aan Artez in Arnhem (De opleiding 'Vormgeving' en de opleiding 'Docent Vormgeving scoren enorm hoog in de studiekeuzegids).



2. Bedrijfskunde aan de CHE.



3. Human Resource Management aan de CHE.



4. Fysiotherapie aan de HAN in Nijmegen.

5. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) aan de CHE.



6. Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) aan de HAN in Nijmegen of de CHE.



Goud geld verdienen?



Na je studie veel geld verdienen? Dan is de studie 'Mondzorgkunde' goed aan te raden. Daar verdient een net afgestudeerde bijna 3000 euro bruto per maand. En als de student de studie heeft gevolgd aan de HAN in Nijmegen, dan is die ook nog eens een erg goede mondverzorger. Die opleiding is namelijk de op een na beste in Nederland. Dat komt vooral doordat tandartsen en de studenten gedurende de opleiding veel met elkaar optrekken.



Beter niet



Welke studie de student tegenwoordig beter niet kan volgen, is al een aantal jaar bekend. De studie 'Journalistiek' is erg populair, maar de baanzekerheid is erg laag en ook het salaris ligt niet heel hoog. Namelijk 1900 euro bruto per maand. De studie wordt op vier HBO-scholen aangeboden, maar nergens krijgt de opleiding een enorm goede score. Wel staat de Christelijke Hogeschool in Ede het best aangeschreven voor de journalistiekopleiding.



Ook de landbouwopleidingen aan de Wageningse hogeschool Van Hall Larenstein en de opleiding 'Werktuigbouwkunde' aan de HAN in Arnhem scoren niet goed.