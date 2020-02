FNV wil ontslagen sociale werkvoorziening Arnhem voorkomen

Maandagavond voerde het personeel ook al actie bij het Arnhemse stadhuis.

De vakbond heeft daarom een brief gestuurd aan alle Arnhemse raadsleden. Daarin vraagt de bond aan de gemeente om alle tijdelijke contracten van de werknemers om te zetten in vaste contracten. Daarmee kan de gemeente een eind maken aan alle onzekerheid.

Volgens de bond is het een urgente zaak omdat er per 1 januari zal een nieuwe Participatiewet in werking zal treden. Deze wet zou de werknemers minder baanzekerheid en slechtere arbeidsomstandigheden bieden.



Toezegging nieuwe banen

Landelijk zijn er 125.000 nieuwe banen beloofd, maar die toezegging is niet voldoende volgens de FNV. 'Vergeet niet dat deze mensen al werken, en dat er jaren in hen is geïnvesteerd door training en begeleiding. Mensen bloeien weer op doordat ze werken. Vanwege hun beperking hebben ze geen andere keuze voor werk en neemt een werkgever ze niet in dienst. Wij moeten voorkomen dat ze thuis komen te zitten of in onzekerheid blijven.'