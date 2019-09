Collegeakkoord: extra gedeputeerde en extra geld

CDA, VVD, D66 en PvdA presenteerden dat maandagmiddag op het dak van Rozet in Arnhem. Maar wat gaat het betekenen?

Zes in plaats van vijf



Het college van Gedeputeerde Staten krijgt zes leden, in plaats van de vijf nu. Dat is tegen het zere been van de verliezer van de formatie, de SP. De VVD'ers Jan Markink en Conny Bieze en CDA'er Jan Jacob van Dijk kennen we nog van het vorige college. De samenstelling is nog onder voorbehoud van instemming van Provinciale Staten. De voorgestelde portefeuilleverdeling is als volgt:

Jan Markink (VVD): algemeen bestuur, financiën en sport

Conny Bieze (VVD) mobiliteit en logistiek, handhaving

Jan Jacob van Dijk (CDA): vitaal platteland (natuur, landbouw, recreatie en toerisme) energietransitie, breedband

Bea Schouten (CDA): gebiedsopgaven, milieu, leefbaarheid

Michiel Scheffer (D66): economie, Europa

Josan Meijers (PvdA): ruimte, water, wonen, cultuur

Voortzetting beleid

Onze verslaggever Justus Leerling analyseert op Radio Gelderland het nieuwe akkoord. Het stuk, dat Ruimte Voor Gelderland heet, is voor een groot deel voortzetting van beleid. Opvallend is dat het woord samenwerking vaak valt, ook wordt er een nieuwe bestuursstijl beloofd. Enkele zaken die opvallen:

De provincie onderzoekt de mogelijkheden bij het Rijk tot het niet invoeren van tolheffing. Dat zou betekenen dat de doorgetrokken A15 geen tol krijgt, als het aan Gelderland ligt.



Er wordt gekeken naar 'bereikbaarheidsopgaven in de Achterhoek'. Dat betekent dat er extra wordt gekeken naar de wegen in die regio's

550 miljoen euro erbij

Het budget gaat omhoog, Gelderland investeert een extra 550 miljoen euro. Voor een deel gaat het om geld dat al beschikbaar was, deels gaat het om herschikking van de veelbesproken NUON-gelden, zo'n 300 miljoen euro. Dat is wel minder dan veel partijen in de campagne zeiden.