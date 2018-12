Alsnog kinderpardon voor 50 tot 75 gezinnen

ARNHEM - In ieder geval 50 gezinnen, maar mogelijk 75, mogen alsnog in Nederland blijven in het kader van het kinderpardon.

Staatssecretaris Fred Teeven heeft hun dossiers in de zomer zelf beoordeeld.

De gezinnen waren eerder afgewezen voor de regeling, omdat ze te lange tijd niet in het zicht van de rijksoverheid waren geweest. Op deze eis in het pardon kwam veel kritiek, maar de staatssecretaris weigerde de regeling te verruimen. Wel zou hij welwillend kijken naar de gezinnen die om die reden net buiten de boot waren gevallen. Daarbij heeft hij ook de informatie meegewogen die hij van burgemeesters had gekregen. In totaal beoordeelde hij 92 gezinnen (297 personen).

Of ook gezinnen uit Gelderland alsnog mogen blijven, is niet bekend. Hier wachten ten minste 11 gezinnen op het kinderpardon. De gemeenten Wageningen en Nijmegen konden woensdagavond nog geen uitsluitsel geven over 'hun' gezinnen. Volgens de woordvoerder van het ministerie worden donderdag alle advocaten van de gezinnen en burgemeesters gebeld om ze over de situatie van de betreffende gezinnen in te lichten.

Bijzonderheden

Bij 27 van de 50 gezinnen die een verblijfsvergunning krijgen, vindt Teeven dat er sprake is van een schrijnend geval en gebruikt hij zijn speciale bevoegdheid. De andere 23 gezinnen krijgen alsnog een status, omdat er bijvoorbeeld nieuwe feiten en omstandigheden bijgekomen zijn. In totaal gaat het bij de 50 gezinnen om 158 mensen. Zij krijgen dat deze week te horen.

Voor 25 andere gezinnen gloort nog hoop in verband met een uitspraak van de Raad van State die in november wordt verwacht. Teeven houdt er rekening mee dat de raad net als een lagere rechter eerder deed, zal oordelen dat het rijkstoezicht onjuist als criterium is toegepast in de pardonregeling. Als deze voorwaarde inderdaad sneuvelt, mogen de 25 gezinnen ook blijven. Maar voor 17 gezinnen lijkt die uitspraak volgens Teeven geen gevolgen te hebben. Zij mogen niet in Nederland blijven.