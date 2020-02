3 gezinnen mogen alsnog blijven

Het Iraakse gezin Khamo dat 12 jaar in Nijmegen heeft gewoond, mag alsnog in Nederland blijven.

Dat heeft de advocaat van het gezin te horen gekregen. Ook 2 gezinnen uit Arnhem komen alsnog in aanmerking voor het kinderpardon, meldt de gemeente. Hun achtergrond is niet bekendgemaakt.

Staatssecretaris Teeven meldde woensdag dat zeker 50 gezinnen in Nederland toch mogen blijven. De gezinnen waren eerder afgewezen voor de regeling, omdat ze te lange tijd niet in het zicht van de rijksoverheid waren geweest. Op deze eis in het pardon kwam veel kritiek, maar de staatssecretaris weigerde de regeling te verruimen. Wel zou hij welwillend kijken naar de gezinnen die om die reden net buiten de boot waren gevallen.

Het gezin Khamo is al 17 jaar in Nederland. In 2012 is het gezin, een vader en moeder met 4 kinderen, overgebracht naar een asielzoekerscentrum in Friesland. Burgemeester Bruls van Nijmegen heeft zich bij Teeven sterk gemaakt voor het gezin. 'Dit is voor de familie natuurlijk geweldig goed nieuws. Zij kunnen nu eindelijk hun vizier op de toekomst richten. Het is prachtig dat alle inspanningen om de familie te helpen, niet alleen van mij, maar ook van Vluchtelingenwerk en Defence for Children, tot dit positieve resultaat hebben geleid', aldus Bruls.



Tri Pham uit Wageningen was donderdagmiddag nog in afwachting van een verlossend telefoontje: