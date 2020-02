VVD Ede traineert stemming: ambtsgebed moet en zal sneuvelen

De VVD in Ede is bang dat het initiatiefvoorstel om het ambtsgebed af te schaffen het niet haalt.

De partij wil er daarom pas over stemmen als de raad voltallig is.

16 april staakten de stemmen bij 19-19. De fractievoorzitter van D66, voorstander van afschaffing, was er toen niet. Er werd besloten om er op 30 april nog eens over te stemmen, maar volgens de VVD is er ook dan ten minste één lid niet aanwezig.

De VVD stelt voor om er in september of oktober nog eens over te stemmen. Dan is de kans het grootst dat iedereen er is, denkt de VVD.

Ede is de grootste gemeente in Nederland die nog een ambtsgebed heeft.