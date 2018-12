Defence for Children woedend over onduidelijkheid over kinderpardon

ARNHEM - Kinderrechtenorganisatie Defence for Children vindt dat het ministerie van Veiligheid en Justitie veel te lang wacht met het informeren van de kinderen die in afwachting zijn van uitsluitsel over het kinderpardon.

Woensdagavond kondigde staatssecretaris Teeven aan dat 50 van de 92 gezinnen mogen blijven. Gisteren hebben enkelen inderdaad het goede nieuws te horen gekregen, maar veel kinderen zitten nog in onzekerheid. Defence for Children is blij dat er goed nieuws is, maar wil wel dat er vandaag duidelijkheid komt.

'De kinderen zitten in enorme spanning. Ze wachten al maanden op uitsluitsel, vervolgens lezen ze in de krant het nieuws en moeten ze nu nog dagen onder hoogspanning leven. Wij vinden dat ze niet nog een weekend moeten wachten op duidelijkheid. Dat kun je de kinderen niet aandoen', aldus Martin Vegter van Defence for Children.

'Communicatie is schandalig'

Vegter had vanmiddag nog contact met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en daaruit blijkt dat de communicatie niet helder is. "Sommige advocaten zijn gebeld dat gezinnen mogen blijven, andere advocaten krijgen een brief die misschien pas maandag op de mat valt. Burgemeesters krijgen een brief met wie er wel en niet mogen blijven. Niet duidelijk is wanneer ze deze in de bus hebben liggen. En het is onduidelijk of gezinnen die niet mogen blijven ook worden geïnformeerd. Dit is echt schandalig. Zo ga je niet met kinderen om."

Het ministerie was vanmiddag nog niet in staat om te reageren op de kritiek.

Gelderse gezinnen wachten

In Gelderland is het Iraakse gezin Khamo het eerste gezin dat te horen kreeg dat ze na 17 jaar echt in Nederland mogen blijven. De familie Sarkissian uit Rheden kreeg net als twee andere gezinnen, uit Arnhem, ook goed nieuws. Nog zeven andere gezinnen wachten in Gelderland op de beslissing van Teeven.

De gezinnen waren eerder afgewezen voor de kinderpardonregeling, omdat ze te lange tijd niet in het zicht van de overheid waren. Op deze eis in het pardon kwam veel kritiek, maar de staatssecretaris weigerde de regeling te versoepelen. Wel zou Teeven willen kijken naar de gezinnen die om die reden net buiten de boot waren gevallen. Daarbij heeft hij ook de informatie meegewogen die hij van burgemeesters had gekregen.

Hoop

Behalve de 50 gezinnen die mogen blijven, gloort er ook nog hoop voor 25 andere gezinnen in verband met een uitspraak van de Raad van State die in november wordt verwacht. Teeven houdt er rekening mee dat de raad zal oordelen dat het rijkstoezicht onjuist als criterium is toegepast in de pardonregeling. Als deze voorwaarde inderdaad sneuvelt, mogen de 25 gezinnen ook blijven. Maar voor 17 gezinnen lijkt die uitspraak volgens Teeven geen gevolgen te hebben. Zij mogen niet in Nederland blijven.