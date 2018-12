Buurt op de bres voor uitgeprocedeerde Tri (11) uit Wageningen

WAGENINGEN - De familie van de 11-jarige Tri Pham uitWageningen krijgt veel steun van vrienden en buurtgenoten nu bekend isgeworden dat het gezin niet hoeft te rekenen op een kinderpardon.

Vrijdag maakte staatssecretaris Teeven in een brief aan de gemeente Wageningen bekend dat de situatie van het gezin van Tri niet zo uitzonderlijk is dat hij het gezin alsnog een kinderpardon kan verlenen. Burgemeester Geert van Rumund van Wageningen reageerde woedend op het besluit.

'Ik ben hier geboren en getogen'

Voor Tri Pham en zijn ouders is het besluit niet te begrijpen. 'Ik ben nogal verdrietig met het besluit, ik hoopte op goed nieuws maar dat is er helaas niet gekomen. Ik ben gewoon een Nederlandse jongen, ik ben hier geboren en getogen. Ik snap gewoon niet waarom, ik vind het niet echt kunnen dat ik nu het land uit moet,' aldus Tri. Zijn ouders snappen niets van het kinderpardon. Mguijen Pham: 'Ik vind het heel erg, dit is vreselijk.'

Burgemeester compleet genegeerd

Vrienden en buurtgenoten steunden de familie vandaag. Bijvoorbeeld Sien Thio, hij is al van jongs af aan een soort plaatsvervangend opa voor Tri Pham. 'Ik vind dit schokkend en totaal onverwacht. Vooral omdat tijdens de hele procedure steeds werd gehamerd op het feit dat ze voor langere tijd niet onder rijkstoezicht hebben gestaan. Maar ik had de stellige verwachting dat dat bezwaar zou worden opgeheven door het protest van burgemeester en burgers. De burgemeester heeft wel drie brieven naar de staatssecretaris gestuurd, maar blijkbaar wordt dat compleet genegeerd.'

Onbegrijpelijk en respectloos

Burgemeester Van Rumund liet gisteren weten woedend te zijn over het besluit.

Nog een kans dat Tri mag blijven

Er is nog een mogelijkheid dat Tri wel mag blijven. Er loopt nog een beroepsprocedure bij de rechtbank. Daarnaast loopt er nog een bredere zaak bij de Raad van State over het kinderpardon. Als in die zaak wordt geoordeeld dat het rijkstoezicht als criterium onjuist is toegepast, mogen Tri en zijn ouders mogelijk ook blijven.