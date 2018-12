Wijchense familie Slesarenko krijgt geen kinderpardon

WIJCHEN - Staatssecretaris Teeven heeft definitief het kinderpardon afgewezen van de familie Slesarenko uit Wijchen.

Het gezin met twee kinderen van 17 en 11 en een baby van 1,5 maand komt uit Kazachstan en is 14 jaar in Nederland.

De familie zit niet bij de 50 gezinnen die Teeven heeft aangewezen om te mogen blijven. Advocaat Maureen Helgers moest het nieuws via de gemeente vernemen en vindt het onbegrijpelijk dat het gezin is afgewezen voor het kinderpardon. 'Volgens de staatssecretaris onderscheidt het gezin zich niet van andere gezinnen die niet in aanmerking komen voor het kinderpardon. De staatssecretaris heeft geen reden gezien om zijn speciale bevoegdheid in te zetten om het gezin te laten blijven. Daar denk ik anders over. Binnenkort is de rechtszaak en dan hoop ik dat de rechter daar ook anders over denkt', zegt Helgers.

Gelderse gezinnen

In Gelderland zijn 11 gezinnen die in afwachting waren om alsnog via het kinderpardon hier te mogen blijven. Staatssecretaris Teeven heeft vier gezinnen goed nieuws gebracht. De 11-jarige Tri Pham uit Wageningen kreeg net als de familie Slesarenko te horen dat hun situatie niet schrijnend genoeg is. Van 5 Gelderse gezinnen is nog niet bekend of ze mogen blijven.

Voor zowel Tri Pham als de familie Slesarenko loopt nog een rechtszaak. Daar zou de beslissing nog positief uit kunnen vallen. En daarnaast maken beide families kans dat ze door een uitspraak van de Raad van State alsnog kunnen blijven.

De familie Slesarenko woonde jaren in Wijchen, maar is inmiddels overgeplaatst naar het AZC in Goes waar ze in afwachting is van de uitspraken. Voor de familie is het een grote klap om het nieuws te verwerken. "Wij zijn zo verdrietig. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Het is echt ongelooflijk," zegt moeder Viktoria aangeslagen.