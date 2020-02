Gelderse gemeenten: strenger op monstertruckshows

De gemeenten zijn geschrokken van het drama met een monstertruck in het Twentse Haaksbergen. Daar kwamen drie mensen om het leven bij een ongeluk.



In Gelderland zijn de afgelopen jaren onder meer shows gehouden in Groenlo, Elburg, Apeldoorn en Ede. Die werden allemaal georganiseerd door de Duitser Gino Winter van Stuntmovieproduction. Winter was niet verantwoordelijk voor het drama in Haaksbergen. Wel reageerde hij eerder vandaag bij Omroep Gelderland op het drama.

Elburg: 'Haaksbergen schudt Nederland wakker'



In Elburg werd ruim een maand geleden op 19 augustus nog gestunt met monstertrucks. Haaksbergen dient als waarschuwing volgens Jean-Paul Lamers van de gemeente Elburg: 'Vanzelfsprekend gaan we meer letten op veiligheid. Nederland is nu immers wakker geschud. We hopen op advies van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid.

Wel geeft Lamers aan dat de show in Elburg heel anders was georganiseerd dan in Haaksbergen. Het publiek stond maar aan een kant en de auto's reden bij de toeschouwers vandaan.



Apeldoorn: wagens nooit meer zo dicht op publiek



De gemeente Apeldoorn had het ongeluk in Haaksbergen niet nodig als waarschuwing. In Apeldoorn werd werd op 23 augustus nog een race gehouden. Uit een eigen evaluatie van de gemeente bleek dat de wagens te dicht op het publiek reden.



De gemeente Apeldoorn wil een monstertruck show daarom nooit meer op deze manier toestaan. Wellicht wordt de show verplaatst naar de Americahal.

Groenlo: vergunning krijgen wordt moeilijker



In Groenlo werd voor het laatst op 15 oktober 2013 een evenement met monstertrucks gehouden. De brandweer heeft vooraf een controle gehouden om te zien of de organisator zich aan de afspraken hield. Tijdens de show is er niet gecontroleerd. Op basis van gesprekken met organisator en het veiligheidsplan dat was opgesteld, had de gemeente vertrouwen in de organisator.



Groenlo wil voor de toekomst lessen trekken uit het ongeluk in Haaksbergen. Daarom worden vergunningen niet langer verstrekt alleen op basis van gesprekken met de organisator. Het is nog niet duidelijk op welke basis er wel monstertruck shows gehouden mogen worden.

Ede: kijken ook naar veiligheid van tractor pulling



Ook in Ede stond het publiek tijdens shows achter dranghekken. Het verschil met de situatie in Haaksbergen is dat er alleen aan de zijkanten van het stuntterein toeschouwers stonden.



Toch gaan ook in Ede de alarmbellen af door het ongeluk. De burgemeester heeft in het veiligheidsoverleg opdracht gegeven de veiligheid van een aantal kleinere evenementen goed in kaart te brengen. Daarbij wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar de veiligheid van tractor pulling in het buitengebied.