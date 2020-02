Rijkswaterstaat werkt 'stiekem' aan brug A50

Maar Rijkswaterstaat is bezig met het vervangen van de tuien van de oude brug over de Waal in de A50. Maandag zijn de werklui begonnen.



Woordvoerder Christel Holleman legt uit wat ze doen: 'Bovenin de twee pylonen, op 50 meter boven het wegdek, zit een soort kapstok. Daaroverheen hangen de tuidraden. Dat zijn meer dan vuistdikke stalen kabels. Die ophanging laten we met enkele centimeters per dag zakken.'

Dat gebeurt gecontroleerd. Daardoor gaat de spanning van de kabels af. In totaal zijn er vier 'draden': twee aan de noordkant en twee aan de zuidkant. Het is de bedoeling om de tuien één voor één los te maken.



Spannend

Ze vinden bij Rijkswaterstaat deze operatie reuzespannend. Holleman: 'Het is de eerste keer in Europa, dat zoiets gebeurt. Het ziet er misschien uit alsof de mensen op de brug lopen te lanterfanten, maar ze zijn druk bezig met ingewikkelde dingen.'

Als de spanning er vanaf is, wordt de tui doorgeslepen en tillen hijskranen de delen weg. Een tijd lang is de brug dan voorzien van slechts drie tuien. Daarna verwijdert Rijkswaterstaat de ankerblokken op het wegdek waaraan de draden vastzitten. Dan is het al oktober.

Gerustgesteld

Holleman stelt gerust: 'De brug gaat niet knikken. De andere tuien vangen de krachten op. Bovendien hebben we de brug zo licht mogelijk gemaakt: het asfalt is eraf. Je kijkt nu op het rode stalen wegdek.' Het aanbrengen van een nieuwe kabel en de spanning erop zetten, duurt drie maanden.



Rijkswaterstaat is al maanden bezig met de renovatie. Het rijdek is hersteld; de brug is in november opgevijzeld. Het verkeer tussen de knooppunten Ewijk en Valburg rijdt sinds mei 2013 over de nieuwe brug over de Waal met 2x3 rijstroken.



Ongehinderd

Daardoor is de oude brug vrij van verkeer en kan deze, zonder hinder voor de weggebruiker, worden gerenoveerd. Als die klus klaar is, kan het verkeer tussen de knooppunten Ewijk en Valburg gebruik maken van 2x4 rijstroken.



Het verkeer van zuid naar noord rijdt dan over het oude gedeelte van de Tacitusbrug, verkeer van noord naar zuid rijdt dan over het nieuwe deel. Het werk heeft enkele maanden stil gelegen door ruzie tussen Rijkswaterstaat en aannemers,

Die waren het oneens over de eventuele gevolgen van het losmaken van de draden en wie er voor de mogelijke schade zou moeten opdraaien. De uitspraak in kort geding was dat de aannemers Strukton en Ballast Nedam gewoon aan het werk moesten.

Beeld: Rijkswaterstaat