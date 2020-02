Bezoekers Randmeren gedragen zich 'hufterig'

Dat stelt Aalt van den Berg. Hij is beheerder van het Wolderwijd - het watergebied tussen Gelderland en Flevoland ten westen van de weg tussen Harderwijk en het Nieuwe Land.

Dit weekeinde was er ophef over twee jongens die in een speedboot zwanen aan het opjagen waren. Volgens Van den Berg komt dierenmishandeling zo goed als niet voor, maar gedragen bezoekers van de Randmeren zich wel steeds slechter. Een korte samenvatting: scheuren en mollen.

Racen

Zo ziet hij geregeld dat mensen met de boot te veel snelheid maken op plekken waar dat niet is toegestaan. In de Randmeren zijn slechts enkele geulen waar de snelheid boven de 20 kilometer per uur mag uitkomen.

Vandalisme ziet hij vooral terug op de recreatie-eilanden: Knarland, De Biezen en De Zegge. 'Het zijn plekken waar varenden kunnen aanleggen of overnachten. Soms is er gewoon sprake van misbruik.'

Vuurtje stoken

Hij somt zijn ergernissen op: 'Mensen zagen bomen om; met de stammen stoken ze dan een kampvuurtje. De containers waarin ik mijn maaimachines bewaar, worden opengebroken. En de tenten kapotgemaakt.'

Afgelopen zomer werd hij geregeld geconfronteerd met overlast van een groep jongeren. 'Ik houd alleen overdag toezicht; de politiecontrole is beperkt. 's Avonds vond het geklier plaats.'

Vernielen

Eén keer was het zo bar, dat een groep van 25 dronkenlappen het eiland opkwam en begon de boel te vernielen. 'Met name de recreanten die daar met kleine kinderen waren, schrokken zich rot. Ik heb er agenten bijgehaald; die kwamen met z'n vijven om die groep aan te pakken.'

De stichting Gastvrije Meren, die de kwaliteit van het 80 kilometer lange merengebied wil bevorderen, krijgt ook te maken met onbehoorlijk gedrag.

'We constateren vernielingen', vertelt Evelien van den Beek, 'maar ook worden er brandjes gesticht. En als we ergens stoelen neerzetten voor de recreanten, halen we er aan het eind van het seizoen altijd minder terug. Mensen nemen ze blijkbaar gewoon mee terwijl ze voor algemeen gebruik zijn.'

Poepen

Beheerster Janneke Tijsseling van recreatie-eiland heeft op De Kluut, ten oosten van de N302, minder last van vandalisme dan elders. 'We wonen op het eiland, bij het tentenkamp. Vandaar.' Maar ze heeft wel een ergernis: 'Mensen vertikken het om hun ontlasting te begraven, ze poepen in de bosjes en laten wc-papier achter.'