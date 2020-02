Zwanen-opjagers gepakt

Dat meldt de politie.



De twee 15-jarige jongemannen uit Son en Breugel voeren zondagmiddag rond 15 uur in een snelle motorboot over het Veluwemeer. Ook op plekken waar ze eigenlijk niet mochten varen. Bovendien voeren ze met de boot dwars door een grote groep zwanen, waardoor de dieren werden opgeschrikt en opgedreven. Een van de mannen maakte opnames van de actie met zijn mobiel.



Bewust



Volgens de politie gaat het om een bewuste actie. De vogels zijn niet dood aangetroffen, maar zijn wel 'ernstig opgejaagd', aldus woordvoerder Esther Naber. Vermoedelijk is één zwaan daadwerkelijk geraakt door de speedboot. Het is niet bekend of de zwaan gewond geraakt is. Een getuige die aan de kant van Hierden aan wal stond zag het gebeuren, maakte foto’s en alarmeerde de politie.

Foto's op sociale media



De getuige heeft de foto's van het incident, waar de jongens duidelijk herkenbaar op stonden, op Facebook geplaatst, waarna deze massaal zijn gedeeld en ook door diverse media zijn overgenomen.

Medewerkers van de omgevingsdienst van de provincie hebben na het voorval uitgekeken naar dode of gewonde zwanen, maar daarbij niets aangetroffen. De waterpolitie was na de melding van de getuige zondag niet dichtbij genoeg om de jongens op heterdaad te betrappen, maar heeft wel samen met de dierenpolitie direct een onderzoek ingesteld naar hun identiteit. Er waren al de nodige tips binnengekomen bij de politie. Terwijl dit onderzoek nog gaande was, hebben de jongens zich met hun ouders gemeld bij de politie in Brabant.

Geen vaarbewijs



Naast het opjagen van de zwanen, mocht de 15-jarige bestuurder van de boot helemaal niet in een dergelijk speedbootje varen. Dat mag pas vanaf 18 jaar en dan ook alleen met een vaarbewijs. De ouders zijn nadrukkelijk gewezen op de risico’s van het varen zonder vaarbewijs, wat ook betekent dat de jongen en/of zijn ouders opdraaien voor alle kosten bij een aanvaring. Het bootje is de 15-jarige jongen inmiddels afgenomen door zijn geschrokken ouders.

Het gedrag van de jongens is in strijd met artikelen in de Wet dieren (art. 2.1 Dierenmishandeling) en de Flora- en faunawet (art. 10). De politie maakt proces-verbaal op tegen de twee jongens en draagt dit ter beoordeling over aan het Openbaar Ministerie.

Voorzichtig met sociale media



Al is de politie uiteraard blij dat de jongens zich gemeld hebben, de politie benadrukt ook dat het niet zonder risico is om foto's van mensen die een strafbaar feit plegen breed te verspreiden. In de reacties op internet staan diverse namen genoemd van personen die niets met dit voorval te maken hebben. Bij eerdere incidenten heeft dit er zelfs weleens toe geleid dat de verkeerde mensen belaagd zijn voor iets waar ze niks mee te maken hadden.