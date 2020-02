Is geotextiel het antwoord op verzakkende dijken?

Het materiaal wordt volgende maand getest. In een filmpje legt het Waterschap uit hoe geotextiel zou moeten werken.

Het Waterschap test het geotextiel volgende maand eerst in een weiland en daarna in een rivierdijk. Als dat een succes is moet het materiaal overal in de dijkvakken tussen Ingen en Rijswijk worden aangebracht.

Gelderse dijken gaan flink op de schop

De proef met het geotextiel is een poging om de dijken te versterken zonder ze eindeloos te hoeven ophogen. Veel dijken in het Gelders rivierengebied gaan de komende jaren flink op de schop. Dat staat in het Deltaprogramma 2015, dat dinsdag gepresenteerd is.