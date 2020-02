Vrijheidsmuseum komt miljoenen tekort

Voor de bouw van het Vrijheidsmuseum WO II in Nijmegen is nog een tekort van 3 miljoen euro.

Dat blijkt uit het bedrijfsplan van Vrijheidsmuseum WO II dat zondag publiekelijk wordt gepresenteerd.



De organisatie van het museum in het voormalige Vasimgebouw zegt voor de resterende 26 miljoen euro die nodig is dekking te hebben, maar een groot deel van dat geld is nog niet zeker. Miljoenenbijdragen van onder andere de gemeente Nijmegen, de Provincie Gelderland en het vfonds (het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) zijn nog niet hard.

Hét museum over de Tweede Wereldoorlog

Het Vrijheidsmuseum in Nijmegen zou in 2017 de deuren moeten openen en moet een museum worden met internationale uitstraling. Het moet hèt museum worden over de Tweede Wereldoorlog: het eerste museum in Nederland dat het héle verhaal aan een breed publiek presenteert. Nijmegen, de provincie en het v-fonds staan achter het museum en hebben in principe laten weten eenmalig 6 miljoen euro in het museum te willen steken. Gemeente en provincie willen dat geld alleen investeren als de exploitatie van het museum rond is en er niet elk jaar opnieuw geld in moet worden gestoken.

Voor die jaarlijkse exploitatie van rond de 3 miljoen rekent het museum op zeker 350.000 euro per jaar van het rijk. Het rijk heeft nog geen toezegging daarvoor gedaan. Daarnaast wordt gerekend op een minstens zo'n grote bijdrage van sponsors en fondsen. Die moeten de komende anderhalf jaar gevonden worden wil het museum in 2016 met de bouw kunnen starten.

'Bedrijfsplan: sterk, krachtig en realistisch'

Het bedrijfsplan geeft vertrouwen aan de stakeholders. Dat zegt Wiel Lenders, directeur van het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek.

Ruim 200.000 bezoekers

De initiatiefnemers voor het museum gaan er vanuit dat er jaarlijks ruim 200.000 bezoekers binnenkomen die het volledige entreetarief van 9,50 euro betalen. Een hoog aantal zeggen de plannenmakers, maar wel haalbaar omdat de interesse voor de oorlog nog steeds toeneemt. Het museum gaat er vanuit dat tienduizenden bezoekers zeker twee keer per jaar naar het museum gaan.



Eenvoudiger museum



Als er niet genoeg geld binnenkomt, kan een eenvoudiger museum gebouwd worden. Dit museum zal dan niet meer de internationale allure van het oorspronkelijke plan hebben, maar is volgens de initiatiefnemers nog wel van waarde voor Nijmegen en de regio.



Zowel de projectmanager van het museum als het vfonds willen nog niet reageren op het bedrijfsplan. Burgemeester Bruls van Nijmegen heeft al laten weten dat hij vindt dat het rijk moet meebetalen aan het museum dat van nationaal belang wordt.