Slachtoffer frontale botsing buiten levensgevaar

Een van de vrouwelijke slachtoffers van de frontale botsing donderdagavond in Klarenbeek is inmiddels buiten levensgevaar.

Dat meldt de politie. De vrouw werd met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Bij de botsing op het Kanaal Zuid in Klarenbeek raakten vijf personen gewond. Het ongeluk werd veroorzaakt door een 22-jarige automobilist uit Nieuwegein tijdens het inhalen van een auto-ambulance. Hij kwam op de linkerweghelft frontaal in botsing met een auto waarin drie vrouwen van 20 jaar uit Apeldoorn zaten.

Behalve de vrouw die met de traumahelikopter is afgevoerd, zijn er nog twee vrouwen naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen zat bekneld in de auto, waar de veroorzaker van het ongeval tegen aan was gereden. Een 19-jarige man uit Utrecht die bij de veroorzaker in de auto zat, raakte ook gewond en is in een ziekenhuis opgenomen.

De veroorzaker van het ongeval is ook naar het ziekenhuis overgebracht en is daar aangehouden. Uit onderzoek bleek dat zijn rijbewijs ongeldig is verklaard.