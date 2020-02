Geëvacueerde Nijmegenaar: ik wil graag weer naar mijn eigen stekkie

En hij heeft geen andere keus. Maar wat wil Jan ter Hoek, in de tachtig, graag terug naar zijn appartement in het Nijmeegse wooncomplex De Notenhout dat 20 februari werd getroffen door brand. 'Ik wil graag weer naar mijn eigen stekkie.'

Hoewel zijn appartement in de Otto C. Huismanstraat geen brandschade opliep, mag hij er voorlopig niet naar terug. Net als zo'n 100 anderen verblijft Ter Hoek tijdelijk elders. Hij woont in een flat in Winssen, bijna 20 kilometer verderop. 'Ach, het bevalt wel, ik heb alles wat ik nodig heb. Maar mijn kop is in Nijmegen. Ik hoor daar. Maar ja, je hebt geen andere keus. Maar ik mis mijn eigen spulletjes. Die zijn opgeslagen in Limburg, in Heerlen.'

Ter Hoek moet nog even geduld hebben. De gemeente heeft gezegd dat de bewoners pas na 6 tot 8 maanden terug kunnen. 'Eerst zeiden ze: over 2 maanden zitten jullie er allemaal weer in.'

De gemeenteraad van Nijmegen praat woensdagavond over de brand en de nasleep. 'Ik verwacht er niks van. Als je dan in de krant leest van dit klopt niet en dat klopt niet en een ander zegt: het klopt wél... Ik denk dat het voor ons niet veel zal uitmaken.'