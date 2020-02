Bevrijdingsvuur onderweg naar Wageningen

Wielrenners van Toerclub Wageningen '79 brengen het vuur naar Nederland.

Het bevrijdingsvuur landde woensdagmorgen op Sword Beach in Normandië. Het werd daar gebracht door een groep veteranen. De fietsers namen het vuur om 5 voor 8 over voor de reis naar Nederland uit handen van een Engelse veteraan. Het was op dat tijdstip, op diezelfde plek dat de veteraan 71 jaar geleden aan land kwam voor D-Day 6 juni 1944.



Nanda de Vries van de Bevrijdingsvuurestafette bij Radio Gelderland

De fietsers volgen met het bevrijdingsvuur de route van de Prinses Irenebrigade, een Nederlandse brigade die heeft geholpen bij de bevrijding van Nederland. Het laatste traject van Eindhoven naar Wageningen wordt afgelegd door hardlopers van Pallas '67.

In Wageningen staan 6000 hardlopers klaar om het bevrijdingsvuur in de nacht van 4 op 5 mei over heel Nederland te verspreiden. Angst dat het vuur onverhoopt dooft voordat Wageningen wordt bereikt is er niet. Voor het bevrijdingsvuur worden dezelfde lampen gebruikt die ook de Olympische fakkel rond de wereld brachten.

Het bevrijdingsvuur gaat internationaal

Behalve vanuit Portsmouth komt het bevrijdingsvuur ook vanuit Auschwitz naar Wageningen. Want vanwege de 70-jarige herdenking van de bevrijding gaat het vuur ook naar het concentratiekamp in de Poolse plaats. Om daarna vanuit Polen door een groep Gelderse studenten op de fiets teruggebracht te worden naar Wageningen. Op Bevrijdingsdag, 5 mei, wordt met het vuur het Bevrijdingsfestival in Wageningen geopend.



Na Bevrijdingsdag gaat het vuur naar Berlijn, waar het op 8 mei aan moet komen.