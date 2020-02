Nijmeegse reisorganisatie haalt groep toeristen terug naar Nederland

Er zijn tot nu toe 4349 lichamen geborgen.

Het openbare leven in het Aziatische land ligt na de aardbeving nagenoeg stil. Infrastructuur is verwoest en veel verbindingen werken niet of nauwelijks.

Groep in Kathmandu



Tijdens de aardbeving waren er veel toeristen in het land, onder wie veel uit Nederland. 'We hadden op dat moment een groep in de hoofdstad Kathmandu zitten', vertelt Gert Nieuwboer, directeur van SNP Natuurreizen uit Nijmegen. 'Ze waren op de terugweg van een trekking in Manaslu. De 12 mensen zijn gelukkig allemaal ongedeerd.' Een van de reizigers komt uit Nijmegen.

De helft van de groep is inmiddels terug naar Nederland. Op dit moment zitten nog 6 reizigers van SNP in Nepal. Nieuwboer: 'Het vertrek verloopt moeizaam omdat veel geplande vluchten niet doorgaan en de verbindingen zo slecht zijn.'

Voorlopig geen reizen gepland



'Als de reizigers terug zijn in Nederland nemen we contact op om te kijken hoe het ervoor staat. De komende maanden staan er in ieder geval geen reizen gepland omdat de moesson begint.'

