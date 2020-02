KPN belooft: mobiel bereik in buitengebied wordt beter

Bewoners van de Gelderse buitengebieden hebben straks nauwelijks nog last van slecht mobiel bereik.

Dat belooft KPN. Het bedrijf wil dat bereiken door masten bij te plaatsen en bestaande masten op te waarderen. Daardoor wordt het bereik voor mobiel bellen en 4G groter.



Uit de meldingen bij het Meldpunt Geen112 van Omroep Gelderland bleek vorig jaar dat in de hele provincie problemen zijn met de mobiele bereikbaarheid. In sommige gebieden is het zelfs onmogelijk om het alarmnummer 112 te bellen.

Bommelerwaard



Bellers in het buitengebied bij Winterswijk, Heveadorp en de Bommelerwaard hebben veel problemen met mobiel bereik. KPN gaat de komende maanden in deze plaatsen de bestaande UMTS-masten opwaarderen zodat het bereik beter wordt.



In de Bommelerwaard en Heveadorp moet het bereik voor de zomer waarschijnlijk al beter zijn. In de grensregio, zoals in Winterswijk, moeten er ook masten bij komen, zegt KPN-directeur Jacob Groote. Omdat hier ook vergunningen voor aangevraagd moeten worden, zal dat langer duren.



Hattem en Scherpenzeel



Groote zegt dat hij de afgelopen tijd met diverse wethouders en burgemeesters heeft gesproken, over het probleem met mobiele bereikbaarheid. In Gelderland sprak hij met gemeentebestuurders in Hattem, Scherpenzeel en Winterswijk.



Tweede Kamer



Donderdag wordt in de Tweede Kamer gesproken over de problemen met mobiel bereik op het platteland.