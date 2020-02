Steeds meer Gelderse initiatieven voor basisinkomen

D66 in Wageningen, GroenLinks in Nijmegen en het CDA in Bronckhorst willen een proef. Het basisinkomen, waarbij iedereen zonder verdere verplichtingen een basisbedrag krijgt, werd zondag besproken in het programma In Gelderland Live.

Regeling ingewikkeld



Raadslid Lisa Westerveld van GroenLinks in Nijmegen vindt een proef belangrijk. 'Het huidige stelsel is ontzettend ingewikkeld. Ik zit nu een jaar in de gemeenteraad, en na een half jaar kwam ik tot de conclusie dat ik als woordvoerder werk en inkomen nog steeds niet wist hoe het zat met alle regelingen.'



Ze stelt voor het te bekostigen door een deel van de reintegratiegelden te gebruiken. Daar gaat nu 17 miljoen per jaar toe naar Nijmegen, waarmee 600 mensen aan tijdelijk werk worden geholpen. Later deze maand debatteert de Nijmeegse gemeenteraad hierover.



Er zijn nog wel volop beren op de weg. Westerveld wil dat de gemeente Nijmegen bij de staatssecretaris Klijnsma een aanvraag voor een lokaal experiment gaat doen. De huidige wet- en regelgeving houdt op dit moment zo'n experiment nog tegen.

Werkloos op de bank



Experimenteren is ook wat Annet de Lange, lector Human Resource Management aan de HAN, graag wil. Zij pleit voor een Gelderse proeftuin waar sociale experimenten worden gedaan, waaronder een met het basisinkomen. De Lange deed samen met 160 andere experts onderzoek naar de Gelderse arbeidsmarkt van de toekomst. Conclusie is dat als we niet veranderen, er straks steeds meer mensen thuis werkloos op de bank liggen.