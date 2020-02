PvdA: vertrek gerechtshof uit Arnhem onacceptabel

De partij wil van Gedeputeerde Staten weten welke stappen ze ondernemen om de werkgelegenheid te behouden.

Het bestuur van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden doet onderzoek naar de toekomstige huisvestingsbehoefte. In 1 van de 4 scenario's worden alle 226 arbeidsplaatsen van Arnhem naar Zwolle verplaatst. In een ander scenario krijgt Arnhem er juist 54 arbeidsplaatsen bij, liet minister Van der Steur eind vorige maand aan de Tweede Kamer weten.

De PvdA wijst erop dat er in de afgelopen jaren al veel banen in Gelderland zijn verdwenen. 'Denkt u aan het voortreffelijke instituut Oldenkotte in Rekken. Het sluiten van gevangenissen in Doetinchem en Arnhem. En gerechtelijke instanties in Zutphen en Groenlo.' Bovendien zorgt het gerechtshof in Arnhem volgens de PvdA ook voor aanvullende werkgelegenheid, zoals advocatenkantoren en mediators. 'Ook voor onze inwoners is het onwenselijk wanneer zij buiten de provincie procedures moeten bijwonen of willen volgen ver van huis.'

Er waren ook geruchten dat het Openbaar Ministerie van plan was om Arnhem te verlaten, maar dat werd vorige maand door een woordvoerder ontkend.

Foto ANP