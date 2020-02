'Mag 4G meer kosten dan een mensenleven?'

Dat stelden de Gelderlanders, die maandagochtend in de radio-uitzending van 9 uur een vraag konden stellen aan KPN-topman Jacob Groote. Vijf vragen van luisteraars over #geen112. En het antwoord van Groote.



Waarom investeert KPN meer in 4G dan in de veiligheid van mensen?

Marleen Tijsterman uit Het Woold: 'Toen we bij ons in het bos voor iemand met een slagaderlijke bloeding 112 wilden bellen, kregen we geen bereik. Een KPN'er vertelde me, dat de provider meer geld stak in het 4G-netwerk dan in het bijplaatsen van masten. Waarom gaan commerciële belangen boven de veiligheid van mensen?'

Jacob Groote: 'We willen niet de veiligheid van mensen in gevaar brengen. Toen KPN ging investeren in het 4G-netwerk, hebben we tegelijkertijd geld gestoken in het verbeteren van het bereik van het oudere 2G-netwerk. De mogelijkheden om daarmee te bellen, zijn verbeterd.'

Waarom schakelt mijn telefoon over op de dure Duitse provider?

Ignas Jansen uit Groesbeek: 'Op de Zevenheuvelenweg valt de verbinding weg. Of het gesprek gaat over op de Duitse provider. Hoe komt dat?'

Jacob Groote: 'De Duitse providers mogen niet zo hard Nederland instralen; daar zijn Europese afspraken over die ook worden gecontroleerd. Dat een gesprek wegvalt, komt doordat de ene mast het van de andere moet overnemen.'

Waarom is het bereik in kleine dorpen zo slecht?

Patricia Spee uit Ingen: 'In Ingen en omgeving is de bereikbaarheid slecht. Er wordt steeds gesproken over de grensstreek, waar mensen niet mobiel kunnen bellen. Maar hier speelt dat net zo goed. Hoe komt dat?'

Jacob Groote: 'We streven naar 100 procent bereikbaarheid. Voor toeristische centra, vaarwegen, snelwegen, de grote steden en op plekken waar gewerkt wordt. Maar ook in de dorpen. Het klopt niet dat alleen het platteland er last van heeft: ook in Amsterdam en Rotterdam zitten witte vlekken.'

Waarom duurt het zo lang voordat KPN een mast plaatst?

Engelina van Steenbergen uit Zuilichem: 'In de Bommelerwaard is het bereik al zes jaar slecht. Dat frustreert ondernemers, maar ook mensen die in de zorg werken. 50.000 burgers zijn mobiel niet bereikbaar. We betalen 100 procent voor diensten, maar krijgen geen 100 procent service.'



Jacob Groote: 'We kunnen niet even een mast plaatsen. We moeten een goede plek in het netwerk vinden, met de eigenaar van een pand of van de grond overeenstemming bereiken, een vergunning van de gemeente of de provincie krijgen. Op de Veluwe bijvoorbeeld zijn er plaatsen waar we geen licentie voor krijgen. En dan zijn er ook nog actiegroepen die tegen UMTS-masten zijn.'

Kunnen providers geen masten delen voor betere bereikbaarheid?

Paul van Druten uit Lichtenvoorde: 'Ik heb geen KPN-bereik, terwijl ik uitkijk op de Vodafonemast. Kunnen jullie geen masten delen?

Jacob Groote: 'Op dit punt concurreren wij niet. We gebruiken elkaars masten.'