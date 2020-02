Honderdjarige in Silvolde zingt hoogste lied

Zingen doet hij al zijn hele leven en dat is lang, want zondag vierde Jan Elfrink uit het Achterhoekse Silvolde zijn honderdste verjaardag.

Natuurlijk wordt daarvoor gezongen. Sterker nog, Elfrink zong zondag zelf gewoon mee tijdens een speciale mis met het Gregoriaans Koor in de Mauritiuskerk in Silvolde.

Na de mis was er aansluitend een koffietafel om de verjaardag van de Achterhoeker verder te vieren. Dat deed hij met 118 familieleden en bekenden. Elfrink is het eerste lid van het koor dat nu 24 jaar bestaat. Elke woensdagavond repeteert hij. De gemiddelde leeftijd van de leden is 78 jaar en 9 maanden.

Overigens is Elfrink al koorlid vanaf zijn achtste jaar. Elke maandagmiddag is hij ook nog de dirigent van een dameskoor in zorgcentrum Schavenweide in Doetinchem. Dat zingt dan vooral schoolliedjes.

Zaterdag 2 mei is Jan Elfrink te zien in het TV-Gelderlandprogramma Gelderse Koppen. Presentator Harm Edens zocht de kranige zanger op en ging met hem als dirigent naar de repetitie van het dameskoor in Doetinchem.