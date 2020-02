Gelderland hoeft Vitesse niet te betalen; Jan Snellenburg woedend

Dat heeft het gerechtshof in Arnhem bepaald in een zaak die al sinds 2001 loopt.

De Vrienden van Vitesse, een groep investeerders rondom de club, claimen al jaren miljoenen euro's van de provincie. Ze eisen een forse tegemoetkoming omdat Gedeputeerde Staten in 2001 een mondelinge toezegging over huurverlaging van stadion GelreDome niet zouden zijn nagekomen. Het bedrag is inmiddels opgelopen tot zo'n 50 miljoen euro (inclusief rente).



Omdat de provincie volgens de Vrienden de huur zou verlagen, wilden de investeerders wel geld pompen in het noodlijdende Vitesse. Maar de gedeputeerden die de toezegging hadden gedaan, zeiden er niet bij dat Provinciale Staten er nog over zouden moeten beslissen. Die haalden een streep door het plan. Vitesse had toen op grond van de provinciale belofte al meer geld bij anderen losgepeuterd en uitgaven gedaan.

In 2010 bepaalde de Hoge Raad dat de provincie onrechtmatig heeft gehandeld. Maar daarmee staat voor het hof, en eerder de rechtbank, nog niet vast dat Gelderland ook de geleden schade heeft veroorzaakt. Het is namelijk volgens het hof niet zeker of die schade niet geleden zou zijn, als de bestuurders destijds wel hadden gewaarschuwd dat zij niet alleen konden beslissen.

Jan Snellenburg: het is een schande

Jan Snellenburg, samen met Cor Guijt en Herman Veenendaal de stuwende kracht achter de Vrienden, reageert aangeslagen en woedend. 'Het is een schande, een blamage voor de rechtsstaat. Ik kan geen enkel argument bedenken waarop deze uitspraak is gebaseerd. De rechters moeten zich de ogen uit hun kop schamen.'



Volgens Snellenburg heeft het hof geoordeeld dat de investeerders ondanks de huurverlaging toch wel geld in Vitesse zouden hebben gestoken om de club te redden. Daarom zouden ze ook niet door toedoen van de provincie schade hebben geleden. 'De gedeputeerden hebben gewoon meineed gepleegd.'

De Vrienden laten het er niet bij zitten. De advocaten buigen zich over verdere stappen. De Vrienden kunnen in cassatie bij de Hoge Raad. 'Wat moeten we anders? We staan met onze rug tegen de muur. Ik ben door deze uitspraak financieel naar de kloten. Het is ongehoord dat dit kan in een land als Nederland.'

Provincie is tevreden

De provincie reageert tevreden. 'Ik ben blij met de uitspraak van het gerechtshof. Het hof heeft het oordeel van de rechtbank bevestigd en daarmee is helder dat Vitesse en de Vrienden van Vitesse niet hebben kunnen aantonen dat zij schade hebben geleden', aldus gedeputeerde Jan Markink. De provincie wacht af of de tegenpartij opnieuw in cassatie gaat bij de Hoge Raad.