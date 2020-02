9 Gelderse MH17-slachtoffers geïdentificeerd

Bij een aantal mensen hebben de nabestaanden te horen gekregen dat ze er rekening mee moeten houden dat dit bij hun geliefden niet mogelijk is.



In het vliegtuig dat op 17 juli neergeschoten werd boven Oekraïne, zaten 298 passagiers. Onder hen bevonden zich 196 Nederlanders. Inmiddels hebben 193 slachtoffers hun identiteit terug. Op 23 juli kwamen de eerste kisten met stoffelijke overschotten naar Nederland.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid publiceerde vandaag een rapport met eerste bevindingen over de crash van vlucht MH17. Daaruit blijkt dat Het rampvliegtuig vermoedelijk is doorboord door een groot aantal objecten die het toestel met hoge snelheid van buitenaf hebben geraakt. Waarschijnlijk heeft dit zo veel schade aan de Boeing 777 toegebracht dat het toestel tijdens de vlucht in stukken is gebroken.

Duiven

Van een Duivens samengesteld gezin zijn alle vier de leden geïdentificeerd. 'Bij Barbara de Bruin, Rob van de Kraats en haar zoon Huub Vreeswijk was dat relatief snel gebeurd', vertelt familievriend Hans Imming. 'Bij zijn zoon Lorenzo duurde het langer.'

Dat de lichamen zijn teruggekomen, maakt het overlijden realistisch. De Duivenaar: 'Je wordt op een harde manier uit de droom geholpen. Ze zijn weg en komen niet meer terug.' Drie leden van het gezin zijn zaterdag begraven, één van hen is die dag gecremeerd.'

Brummen

Tallander Niewold uit Brummen, soldaat der eerste klasse, is 28 augustus begraven na een ceremonie de dag ervoor op de appèlplaats van de kazerne in Ermelo. Zijn familieleden kregen 18 augustus bericht over zijn identificatie.

'Het klinkt raar', zegt zijn oudere broer Michaël, 'maar op een bepaalde manier was dit mooi nieuws. De gedachte dat hij op de rampplek zou achterblijven, vond ik onverteerbaar.'

Hij leeft mee met de mensen die nog niets gehoord hebben over hun omgekomen geliefden. 'Ik kan me al niet eens meer voorstellen hoe moeilijk het voor hen is. Die onzekerheid is slopend. Vooral als er weer nieuws komt dat slachtoffers zijn geïdentificeerd en hij er niet bij zit.'

Doesburg

Slechts één lid van de Doesburgse familie Kooijmans (vader Barry, moeder April en de dochters Isa en Mira) is geïdentificeerd. Bij de herdenking die op 13 augustus werd gehouden, zei één van de nabestaanden al dat ze er ernstig rekening mee hielden dat ze over de rest niets te weten komen. 'We wachten toch nog steeds tot we ze allemaal terughebben', vertelt Anouk Kooijmans, zus van de omgekomen vader Barry. 'Dan houden we nog een kleine, besloten bijeenkomst.'

Nijmegen

Pieter Huijbers (werknemer bij bouwbedrijf Heijmans en voetballer bij het Nijmeegse Trekvogels) en zijn vriendin Hannah Meuleman (psychologe), die op weg waren naar Bali, zijn enkele weken geleden geïdentificeerd. Ze zijn inmiddels gecremeerd.

Wijchen

Petra van Eldijk, beleidsmedewerker Onderwijs bij Rijn IJssel vakschool Wageningen en volleybalster bij Trivos in Wijchen, is door het identificatieteam herkend. Ze is inmiddels gecremeerd, vertelt haar ex-man Rob Koch. 'We konden haar nog zien, maar dat heeft niemand gedaan.'