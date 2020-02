Eigenaar verloren fototoestel meldt zich

Het is een echtpaar uit het Noord-Brabantse Sprundel.

'Ik werd getipt door een kennis', zegt Corrie Mol. Zij en haar man waren op vakantie op de Veluwe, in Loenen. De vrouw is blij dat de camera terecht is.

Wie ook blij is, is de vinder van de camera, Henk Ofman uit het Noord-Hollandse Krommenie. Ook hij en zijn vrouw vierden vakantie in Gelderland toen ze de camera vonden in Brummen tijdens een fietstocht. 'Dan moeten we er maar snel voor zorgen dat deze mensen de camera en de foto's terug krijgen', zegt Ofman.

De oproep die Ofman op Facebook had geplaatst om zo de eigenaar te vinden, is de afgelopen dagen duizenden keren gedeeld.