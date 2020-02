'We vernietigden Arnhem en Oosterbeek en gingen naar huis'

In filmhuis Focus in Arnhem gaat zaterdag een documentaire in première over de Britse soldaat Douglas J.

Charlton. Hij landde in 1944 op de Ginkelse Heide en vocht mee in de Slag om Arnhem.

Regisseur Jan Cees ter Brugge: 'Charlton is een unieke man met een geweldig geheugen. Omdat hij van zijn vader zijn geheugen moest trainen herinnert hij zich nog veel details van de slag. Maar het is ook een bijzondere, welbespraakte man. Hij vertelt met humor en heeft het niet alleen over de nederlaag, maar ook de soldaat die met een verpleegster in de kast werd betrapt.'

Opkomen voor de gewone soldaat



Ter Brugge sprak met veel veteranen, maar Charlton stak er bovenuit. 'Hij is een veelgevraagd expert over Market Garden. Hij was regelmatig te gast bij de BBC en uitgevers stuurden boeken naar hem op om de feiten te laten checken.' Charlton is ook kritisch op de legerleiding. 'Dat heeft hem veel goodwill gekost,' zegt Ter Brugge. 'Maar hij nam het altijd op voor de gewone soldaat. Hij nam ook veteranen in huis die in de problemen zaten. Hij heeft enorm veel mensen geholpen.'

Schaamte om nederlaag



De Britse veteraan schaamde zich om de verloren slag en hoe ze Arnhem en Oosterbeek hebben achtergelaten. In de film zegt hij: 'We came here to liberate them, destroyed Arnhem and Oosterbeek. Left it in ruins and went home.' (We kwamen hier om hen te bevrijden, vernietigden Arnhem en Oosterbeek. Lieten ruïnes achter en gingen naar huis, red.)



Ter Brugge: 'Hij is door dat schaamtegevoel tientallen jaren weggebleven bij de herdenkingen in Arnhem en Oosterbeek.' Pas jaren laten kwam hij terug. In de film haalt hij op locatie herinneringen op. Zo vertelt hij over de Weverstraat en het kerkje in Oosterbeek en over Arnhem.'

"Douglas J. Charlton, tien dagen in september '44" gaat zaterdag om 14.00 uur in première in Focus Arnhem. Regisseur Jan Cees ter Brugge zal daarbij aanwezig zijn.