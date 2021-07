Nijmeegse ijshockeyvedette Houkes stopt: 'Heel triest dat het zo is gelopen'

Houkes is pas 29 jaar, geen leeftijd om er de brui aan te geven. Maar de omstandigheden dwingen hem hiertoe. "Ik wil alleen in Nijmegen spelen, want dat is mijn stad. Ik wil wel op het hoogste niveau spelen en waar we nu terecht komen, met alle respect, maar dat is niks voor mij." De ijshockeybond meet volgens Houkes om twee maten."

Fraudezaak

"Twee jaar geleden zijn wij in de problemen gekomen door een fraudezaak met de penningmeester. Daarna zijn we met een nieuwe club gestart die gezond is, met goeie sponsors. Maar de bond neemt die fraudezaak heel erg mee en wil na het coronajaar opeens een statement maken, terwijl andere clubs, zoals Heerenveen dat ook technisch failliet was, wel gewoon door mag gaan. Jammer, en het geeft ook aan hoe ziek het ijshockey in Nederland is. Het voordeel van stoppen is dat ik dat niet meer hoef mee te maken."

Pijnlijk

Houkes vindt het pijnlijk. "Mijn carrière stopt hier. Het is heel triest dat het zo is gelopen. Niet zozeer alleen voor mij, maar vooral ook voor de fans en de vrijwilligers. We hadden hier iets heel moois opgebouwd de laatste jaren. Ik stop nu, maar zal blijven vechten voor het ijshockey in Nijmegen, zodat jeugdige talenten hier toch een kans krijgen."

Het kampioenschap in 2019 Foto: Broer van den Boom

Mooie momenten

Toch herinnert Levi Houkes zich ook de mooie momenten. "Die koester ik. Ik kwam uitstapjes bij Tilburg en in Duitsland terug in Nijmegen om hier successen te halen. Ik droomde er al als klein ventje van om een prijs omhoog te houden als aanvoerder van Nijmegen en dat is gelukt met de beker en de landstitel. Ik speel vanaf mijn derde al ijshockey, superjammer dat het zo stopt."