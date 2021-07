'Drie muisklikken voor Peter R. de Vries is te weinig', condoleanceregister in Apeldoorn

Wie de omgebrachte misdaadverslaggever Peter R. de Vries een laatste eer wil bewijzen, kan vandaag terecht in de Grote Kerk aan de Loolaan in Apeldoorn. Ook bij Koninklijk Theater Carré in Amsterdam kan dat. Daar worden lange rijen verwacht.

In de Apeldoornse kerk ligt een condoleanceregister tussen 16.00 en 20.00 uur. Initiatiefnemer is Henk Schutte. Hij legt uit: "Niet iedereen kan naar Amsterdam. Peter R. de Vries was erg populair. De mensen willen rouw betuigen, maar zo groot is Carré in Amsterdam niet. Dan moet je een list verzinnen."

De Grote Kerk in Apeldoorn ging ook open na de aanslag bij De Naald tijdens Koninginnedag in 2009. Tijdens het bezoek van de koninklijke familie aan de stad reed Karst T. uit Huissen zeven mensen dood. T. overleed in het ziekenhuis.

Twee jaar geleden was in de Grote Kerk een herdenking, memoreert Schutte. "De kerk is de plaats waar je vreugde en droefheid kunnen begrijpen en delen met anderen."

'Mensen willen een daad stellen'

Het tekenen van het rouwregister voor de vermoorde misdaadverslaggever kan uiteraard ook online, beaamt de ouderling-kerkrentmeester. "De meeste mensen hebben de behoefte om een daad te stellen, denk ik. Met drie muisklikken stilstaan bij de dood van De Vries is voor veel mensen te weinig."

De kerk aan de Loolaan in Apeldoorn is vandaag open tussen 16.00 en 20.00 uur. Bloemen, kaarsen of andere blijken van rouw meenemen of achterlaten is niet de bedoeling meldt de Grote Kerk op haar website. Het condoleanceregister gaat naar de nabestaanden.

De uitvaart van De Vries is donderdag in besloten kring. Delano G. uit Tiel en Kamil E. uit Maurik zitten vast voor de moord.

Luister hier het gesprek met Schutte op Radio Gelderland terug: