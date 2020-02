Nieuw wapen tegen analfabetisme in Arnhem: het Taalhuis

In de bibliotheek in gebouw Rozet in Arnhem begint op 11 september een wekelijks spreekuur.

Dit spreekuur is in de bibliotheek aan de Kortestraat, in het Taalhuis dat die dag door wethouder Hans Giesing wordt geopend.

Iedereen die de Nederlandse taal beter wil lezen en schrijven of die digitaal beter onder de knie wil krijgen, kan terecht op het spreekuur.



Meer informatie over het Taalhuis is te vinden op een speciale pagina van de bibliotheek in Arnhem.