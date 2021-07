Stil protest bij slachthuis: 'Offerfeest is niet van deze tijd'

Een handjevol demonstranten van het comité Dierennoodhulp staat vanmiddag voor de slachterij om een stil protest te houden. De dierenvrienden willen alle schapen, geiten en stieren die deze dagen geofferd worden herdenken.

Het offerfeest is volgens hen niet meer van deze tijd. "Sowieso is het geen religieuze verplichting om dieren te offeren. Maar we weten nu ook gewoon dat dieren net als mensen gevoelens hebben, kunnen leiden, verdriet kunnen hebben, pijn kunnen hebben en net zoals wij gewoon willen leven. Een offer is iets van jezelf en dat is niet het leven van een ander."

Recht

De eigenaar van de slachterij laat weten dat hij dierenwelzijn juist erg belangrijk vindt: "Halal-slachten is een recht wat wij hebben gekregen binnen dit land", zegt de Abdurrahim Ipekci. "En daar zijn wij als moslims heel erg blij mee."

"Wij werken volgens de normen van de Nvwa. We staan ook onder toezicht van de Nvwa en houden ons ook netjes aan de regels. Dierwelzijn vinden wij heel belangrijk en staat voorop, ieder dier krijgt bij ons een aparte behandeling. Volgens ons geloof moet je ook een dier goed behandelen, voordat je slacht."

Dat er gedemonstreerd wordt voor de deur valt niet bij alle bezoekers van de slachterij in goede aarde, maar Ipekci heeft er niet zo'n problemen mee: "We leven in een democratie en het is hun recht te protesteren. Daar heb ik geen moeite mee. Iedereen heeft een eigen mening, en ik kan dat niet voor hun bepalen."

Bloedvergieten

Comité Dierennoodhulp benadrukt dat de organisatie niets heeft tegen moslims of tegen religies in het algemeen, maar wel tegen het doden van dieren om Allah of welke God dan ook te eren.

"Alle slacht is gruwelijk voor dieren", zegt Sandra van de Werd. "Dieren lijden pijn en angst en we staan hier ook echt alleen maar tegen het offeren van dieren. Bij een feest hoort geen bloedvergieten en dat past ook niet bij een religie om dieren te doden."

Compassie

De demonstranten hopen dat de moslims door het protest aan het denken worden gezet. In een eerder verzonden brief aan moslimorganisaties is gevraagd in het geval zij al een schaap of ander dier hebben besteld, te overwegen het dier het leven te schenken. Het dier kan door Comité Dierennoodhulp ondergebracht worden op een plek waar het liefdevol oud mag worden.

"Hiermee schenken de moslims een dier het leven, wat staat voor een compassievol offer", vervolgt Sandra van de Werd. "En dat is waar het in het offerfeest om draait: medeschepselijkheid en barmhartigheid."

