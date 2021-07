Bonusverhaal Harm: Het leugenbankje in Heukelum

Ooit stond op dit plekje een enorme eeuwenoude linde die dienst deed als paraplu. Helaas moest deze gekapt worden omdat hij was aangetast door een fatale boomziekte. Nu probeert jonge aanplant dapper oude tijden te laten herleven. Wat bleef was de leugenbank. Dat is een van oudsher bestaande benaming voor een lokale plek waar bewoners samenkomen om nieuwtjes uit te wisselen. Het is een plaats om te zitten, gesitueerd op een strategische plaats in de openbare ruimte van een dorp of stad. Hierbij is de bank meestal in de open lucht geplaatst en hooguit voorzien van een afdak en enkele wandjes ter beschutting. Traditioneel is de plaats in de nabijheid van de haven of dorpskern.

Wie van de inwoners durft het aan om bij Harm aan te schuiven en een leugen, al dan niet om bestwil, op te biechten?