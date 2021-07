Geëvacueerde campinggasten: 'We missen de schepen op de Waal'

De kampeerders lijken al helemaal gesetteld op de noodcamping in het Brabantse Wanroij. Iedereen geniet van het zonnetje voor de caravan, camper of tent, strak in linie. "Het is hier prima geregeld", vertelt een kampeerder.

'Iedereen hielp elkaar'

Maar het hoge water heeft wel indruk gemaakt. "Iedereen hielp elkaar met inpakken en later met met opzetten", vertelt een campinggast over de evacuatie. "De mensen begrepen waarom ze weg moesten en dat deden ze in alle rust", zegt campingbeheerder George Akkerman. "Of ze gingen naar huis of naar deze noodcamping."

Deze week zakt het water verder. Dan moet er flink wat gepoetst worden op De Grote Altena. Naar verwachting kunnen eind volgende week de eerste campinggasten weer terug hun vertrouwde plekje aan de Waal.

