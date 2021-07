Gelredag op 24 juli in Museum Lunteren

Gedurende de hele dag verzorgen medewerkers van het museum gratis rondleidingen door het museum.

In het museum zijn extra activiteiten in Nel’s Stijlkamer (oudheidskamer):

Een dagdeel zijn er demonstraties knipmuts plooien. Er is een stand met unieke knipmutsen verzameling in bruikleen van echtpaar Lotterman

Dit echtpaar, Rein en Alie Lotterman, is de hele dag aanwezig gekleed in originele klederdracht. Zij zullen ook regelmatig een rondje door de Dorpsstraat lopen in klederdracht.

Buiten museum Lunteren:

Vanuit het museum vertrekken huifkarren naar De Koepel in het Lunterse Buurtbos. Het Verhaal van de Koepel staat bij deze uitkijktoren centraal. Leuk voor jong en oud.

Uitkijktoren De Koepel Foto: Omroep Gelderland

Kinderactiviteiten

In de nabijheid van het museum kunnen kinderen knipmutsen knippen van papier (wit en zwart). Een jury zal de mooiste knipmutsen beoordelen. Wie gaat er met de prijs naar huis?

Onderdeel van de zeven Gelredagen

In de zomervakantie organiseert Omroep Gelderland samen met Erfgoed Gelderland en de musea op zaterdagen in juli en augustus een Gelredag. Dit is een dag vol activiteiten in een Gelders museum. In totaal vinden er in juli en augustus zeven Gelredagen plaats op zeven verschillende erfgoedlocaties verspreid over de provincie Gelderland. Samen vertellen deze musea een deel van het Verhaal van Gelderland van prehistorie tot nu.