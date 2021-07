In de zomervakantie naar school: blokken geblazen voor honderden kinderen

Thuis sommen maken, thuis lezen en thuis naar de juf of meester kijken; afgelopen schooljaar deden veel leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs lange tijd hun werk noodgedwongen thuis. Dat leverde sommigen van hen een achterstand op in taal, lezen en rekenen. Voor die kinderen is er ook dit jaar een oplossing in de vorm van zomerschool.

In Nijkerk, Arnhem, Apeldoorn, Epe, Heerde, Didam en Zevenaar kunnen kinderen deze zomer terecht voor bijspijkering. Op de meeste plekken is het aantal aanmeldingen veel groter dan vorig jaar.

In Nijkerk merkten de betrokken leraren dat niet alleen kinderen die thuis een andere taal gewend zijn interesse toonden in de zomerschool. Ook kinderen die door de coronacrisis een leerachterstand opliepen, meldden zich aan. De totale groep bestaat deze zomer uit 105 kinderen, een toename van ongeveer vijftig procent. Directeur Sieds Elze Sennema van de Maranathaschool is blij dat er een gevarieerd programma is samengesteld. "In de ochtenden worden leervakken gegeven: lezen, schrijven, rekenen en spelling. De beleefvakken hebben we bewaard voor de middag, zoals bibliotheekles, museumbezoek, sport en muziek. Ook komen dit jaar kunstenaars om creatieve lessen te geven."

Wachtlijst in Arnhem

In Arnhem stroomden de aanmeldingen voor de zomerschool binnen. Er konden er 150 terecht, maar inmiddels staan er zelfs twintig kinderen op de wachtlijst. Met zo veel leerlingen is het de Stichting Primair onderwijs Arnhem in Samenwerking (PAS) met moeite gelukt om tien leerkrachten te vinden die drie weken in de zomer les willen geven.

"De leerkrachten bleken moe na een jaar coronalessen", zegt Jonathan Simonis van de Stichting PAS. Als de leerlingen de volle periode van drie weken de lessen volgen, mogen ze naar pretpark Walibi. De kinderen krijgen onder meer een brugklastraining, om te zien hoe het werkt met lokalenwissel.

Gratis boekenpakket in Apeldoorn

Het aantal leerlingen op de zomerschool in Apeldoorn-Voorst verdubbelde van veertig naar tachtig. Elk kind krijgt bovendien een gratis boekenpakket. Voorwaarde is wel dat ze de volledige zes weken vol maken. In Epe en Heerde worden de kinderen drie weken verwacht op de zomerschool. Kinderen die nog maar kort in Nederland zijn, en thuis vaak hun eigen moedertaal spreken, kunnen in de zomer werken aan hun taal- en rekenniveau.

In Zevenaar en omgeving zijn kinderen tussen 6 en 10 jaar in de zomervakantie drie ochtenden per week welkom. In totaal nemen 45 kinderen deel aan de zomerschool. In drie weken krijgen ze extra ondersteuning in taal. Daarnaast zijn er theaterlessen, muzieklessen en kooklessen en wordt er geoefend in het schrijven van verhalen.

Zomerschool Montferland

Voor het vierde jaar op rij starten de gemeente Montferland, Stichting Welcom en de bibliotheek in Didam de zomerschool. Kinderen die pas in Nederland zijn kunnen zo op een leuke en creatieve manier stappen maken met de Nederlandse taal. Veertig kinderen nemen deel. Bovendien zijn hun ouders ook welkom.