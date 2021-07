Aangereden verkeersregelaar Peter ging gelijk weer aan de slag

Verkeersregelaar Peter, die dinsdagmiddag aangereden werd door een automobilist op de Graafseweg in Nijmegen, is alweer aan het werk. Nadat in het ziekenhuis bleek dat hij geen ernstige verwondingen heeft, ging Peter 'gewoon' weer aan de slag. Hoe uniek is dit voorval? Neemt de agressie tegen verkeersregelaars toe? "We maken dit soort dingen zo vaak mee."

Dinsdagmiddag gebeurde het. Tijdens zijn werk reed een grijze Mercedes over de voet van verkeersregelaar Peter. Daar liet hij zich niet door uit het veld slaan. Nadat in het ziekenhuis bleek dat zijn voet niet gebroken is, ging hij weer terug naar zijn werk.

"Mijn voet is wel gezwollen", vertelt Peter tegen Omroep Gelderland. "Maar naar omstandigheden gaat het goed. Ik ben wel weer van de schrik bekomen en sta gewoon weer op de klus."

Auto reed op fietspad

De aanrijding gebeurde toen Peter een automobilist maande om te keren. "De bestuurder probeerde over het fietspad langs de omleiding te rijden", vertelt hij. "Ik probeerde hem tegen te houden en terug te sturen naar de reguliere omleiding."

De automobilist luisterde niet naar Peter. "Hij beweerde de waarschuwingsborden niet gezien te hebben. Hij reed door en ik stapte aan de kant. Toen reed hij vol over mijn voet heen. Op zo'n moment schrik je behoorlijk."

Bestuurders lezen de borden niet

Inmiddels is Peter wel van de schrik bekomen. "Het is het beste om gewoon weer aan de slag te gaan", zegt hij zelf. Zou hij nog iets willen zeggen tegen de bestuurder?

"Ik heb die man niets te vertellen", zegt Peter. "Wat moet ik zeggen als mensen beweren dat ze zeker vijf waarschuwingsborden niet gezien hebben? We maken dit soort dingen zo vaak mee. Bestuurders lezen de borden niet of zeggen niets gezien te hebben. Dan worden ze agressief als wij ze daarop wijzen."

Agressie tegen verkeersregelaars neemt toe

Peter wil verder geen woorden vuil maken aan deze agressievelingen. Maar merkt wel op dat het een veelvoorkomend probleem is. Dat beaamt Jan Spijk, woordvoerder van de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland (VBe NL). Dit is de brancheorganisatie voor onder andere verkeersregelaars en beveiligers.

"Wij merken absoluut dat er in de afgelopen jaren een toename is van agressie naar verkeersregelaars en beveiligers", vertelt Spijk. "Mensen hebben geen geduld en zijn niet bereid te luisteren naar deskundigen die hun werk doen. Verkeersregelaars worden goed opgeleid en weten wat ze doen. Toch krijgen ze vaak te maken met agressie."

Een snelle oplossing heeft Spijk ook niet paraat. "Het is een maatschappelijk probleem, dus er moet iets veranderen in de samenleving", vervolgt hij. "Mensen hebben tegenwoordig altijd haast en gepaard met een kort lontje zorgt dat voor problemen. Bestuurders moeten meer respect hebben voor verkeersregelaars. Het gaat om een stukje bewustwording in de maatschappij. Wij als VBe NL merken in ieder geval dat er al jaren sprake is van een toename van de agressie."

Zie ook: Verkeersregelaar aangereden, automobilist slaat op de vlucht