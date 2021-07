Provincie na brief met uitleg nog altijd ontstemd over uitspraak van hoogleraar

Tijdens een inspreekavond bij de Provinciale Staten over de voorgenomen herindeling tussen Scherpenzeel en Barneveld was hoogleraar Michiel de Vries zeer kritisch. Hij ging in op de rol van de gemeente Barneveld. "Eerst is het 'we willen langzaam naar elkaar toe groeien', maar als puntje bij paaltje komt is dat ineens niks meer. En dan blijkt een paar maanden later dat ze vragen om een extra stationnetje, extra financiële middelen en dan zijn ze voor herindeling. Ik vind dat omkoping, mag ik dat zo zeggen?", sprak de hoogleraar.

De Vries sprak op in op uitnodiging van een Scherpenzeelse actiegroep. Hij is langer kritisch op het provinciebestuur in deze kwestie. De Vries sprak daar wel als 'hoogleraar bestuurskunde' en daarom zocht de provincie contact met de Rector Magnificus van de universiteit.

De hoogleraar zegt nu dat hij niet namens de universiteit sprak, maar op persoonlijke titel. Hij zegt ook dat dat bij aanvang van de bijeenkomst blijkbaar niet voor iedereen duidelijk was, zoals bleek uit een van de vragen die later gesteld werden. Daarna zou hij dat direct hebben gecorrigeerd.

'Woord omkoping is kwalijk'

Commissaris van de Koning (CdK), John Berends, vindt het kwalijk dat een hoogleraar het woord omkoping in de mond heeft genomen. Zonder dat De Vries dat goed onderbouwde. De Rector Magnificus zegt dat uit zijn gesprek met De Vries bleek dat hij die stelling wel degelijk kan onderbouwen, maar dat hij daar tijdens de vergadering onvoldoende gelegenheid voor zag.

Dat vindt de CdK onbegrijpelijk, schrijft hij nu: "Dat verbaast mij. Mijn indruk is dat die gelegenheid er wel was. Bovendien zijn altijd andere manieren om een onderbouwing in te dienen. Op de vraag of de handelswijze passend is bij hetgeen van een hoogleraar verwacht mag worden, kan ik concluderen dat er op zijn minst de nodige vraagtekens bij gezet kunnen worden."

De provincie heeft inmiddels besloten dat Scherpenzeel als het aan hen ligt wordt heringedeeld, de uiteindelijke beslissing wordt later dit jaar in Den Haag genomen.

Lees ook: