Dijkdoorbraak bij Hattem trekt veel 'ramptoeristen'

"Niet heel erg", vertelt Sari Schoo van het Waterschap Vallei en Veluwe. De problemen zijn ook snel te verhelpen. "De komende twee dagen wordt de dijk met zandzakken gerepareerd", legt ze uit. "Als de dijk gerepareerd is, gaan we het water wegpompen om de schade voor de agrariërs zoveel mogelijk te beperken. Op dit moment is niet te zeggen hoelang dat gaat duren."

Geen reden tot paniek

Schoo legt uit dat het breken van deze dijk geen reden tot paniek is. "Er is een verschil tussen zomerdijken en winterdijken. Een zomerdijk zorgt ervoor dat overtollig water geleidelijk een uiterwaarde inloopt. Een winterdijk houdt daadwerkelijk water tegen om bijvoorbeeld woongebieden te beschermen."

De zomerdijk die het in Hattem heeft begeven, stond al op de radar om te worden versterkt. Het hoge waterpeil in de IJssel van de afgelopen dagen zette de dijk nog verder onder druk. De dijk werd instabiel, kon de druk niet meer aan en brak door, legt het waterschap uit.

'In de jaren '90 was het erger'

Omstanders zijn niet onder de indruk van de doorbraak. Verschillende mensen zijn komen kijken naar de grote hoeveelheid water. "In de jaren '90 was het erger", zegt een toeschouwer. "Het valt nu allemaal mee vergeleken met toen."

Een andere man beaamt dit. "Ik heb hier al veel veel dijkdoorbraken meegemaakt. Deze is niet spectaculair. Elke vijf jaar is hier hoogwater. Dit valt ontzettend mee."

Hoogwatertoeristen

De toeschouwers verbazen zich ook niet over het toerisme in het gebied. "Gisteren liep ik hier nog alleen. Nu zijn er veel meer mensen. Maar ramptoerisme zijn we wel gewend, met hoogwater komen hier altijd veel toeristen."

Een andere wandelaar bekommert zich om de lokale boeren. "Voor hen is dit niet plezierig. Zeker niet in de zomer. Voor het hersteld is ben je maanden verder."

