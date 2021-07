Er loopt een Vierdaagse-onderzoek, terwijl er dit jaar geen Vierdaagse is

Ook al gaat de Nijmeegse Vierdaagse dit jaar niet door, toch doet fysioloog Maria Hopman van het Radboudumc in Nijmegen deze week weer een Vierdaagse-onderzoek. Zo onderzoekt ze bij een groep van 500 mensen of er verschil is tussen hen die een infectie met het coronavirus hebben doorgemaakt en hen die geen corona hebben gehad.

Van de 500 wandelaars hebben er 100 corona gehad en 400 niet. Bij hen worden allerlei metingen gedaan op het gebied van spierkracht, risicofactoren en vaatwanden. Hopman wil weten of er verschillen zijn tussen deze twee groepen, en zo ja, welke.

"Er loopt bij ons sinds 2011 al een gezondheidsonderzoek onder 25.000 mensen", zegt Hopman tegen Omroep Gelderland. "Dat zijn grote vragenlijsten."

De fysioloog legt uit: "We meten allerlei risicofactoren in het bloed, bijvoorbeeld cholesterol, de bloedruk, de kwaliteit van de bloedvaten, gewicht. We gaan ze nog beter in kaart brengen dan we met vragenlijsten kunnen doen."

Onder de wandelaars zitten dus honderd mensen die covid-19 hebben gehad. Hopman: "Die resultaten zijn er nu nog nog niet, maar we gaan zien of deze mensen goed hersteld zijn of restverschijnselen hebben in de bloedvaten of in het bloed."

Nog een studie, over voeding

Deze deelnemers wandelen deze week niet, benadrukt Hopman. Wie dat wel doen zijn zestig lopers die vandaag 20 à 30 kilometer wandelen in een studie over voeding en de effecten van plantaardige eiwitten in vergelijking met dierlijke eiwitten. Dat zijn twee groepen. Een derde groep zonder eiwitten dient als controlegroep.

Eiwitten, ook wel proteïnen genoemd, zijn bouwstoffen voor het lichaam. Je hebt ze nodig voor de opbouw en het behoud van spieren en ze geven je energie.

Later in de week wordt bij deze groep wandelaars bloed afgenomen. Hopman wil meer te weten komen over spierpijn en spierschade en de effecten van plantaardige en dierlijke eiwitten daarop. "Deze mensen worden al twee weken gevolgd. De vraag is of de groep met eiwitten minder spierschade heeft en of er een verschil is tussen de plantaardige en dierlijke eiwitten."

De uitkomsten worden meegenomen in een vervolgonderzoek.

Maria Hopman op Radio Gelderland.