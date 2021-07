Nijmeegse wil voorzitter PvdA worden

Esther-Mirjam Sent uit Nijmegen wil voorzitter worden van de PvdA. Ze is de zesde kandidaat die zich heeft gemeld voor het voorzitterschap van de sociaaldemocraten. De partijleden kiezen op 2 oktober een opvolger voor de huidige voorzitter Nelleke Vedelaar.

Sent is hoogleraar in Nijmegen en is lid van de Eerste Kamer. Ze was voorzitter van de commissie die het laatste verkiezingsprogramma van de partij vaststelde. Sent vindt dat de PvdA weer 'links met lef' moet worden. Een belangrijk onderwerp in de strijd om het voorzitterschap is de vraag of de PvdA mogelijk moet fuseren met GroenLinks.

Product van de emancipatie

Esther-Mirjam Sent ziet zichzelf als het product van de emancipatie die de PvdA altijd heeft nagestreefd: ze ging als eerste in haar familie studeren en schopte het tot hoogleraar in Nijmegen en lid van de Eerste Kamer. Dat ze naar de universiteit ging was als kleindochter van een badmeester en dochter van een tienermoeder niet vanzelfsprekend: “Van mijn vader leerde ik dat ik het beste uit mezelf moest halen en om zo het beste voor anderen in te kunnen zetten. Met dit plichtsbesef wil ik een voorzitter zijn van de héle Partij van de Arbeid.”

'Te veel verdeeldheid'

Op sociale media licht Sent haar kandidatuur toe: "We leven in een bijzondere tijd. Een tijd van ongekende technologische mogelijkheden en vooruitgang, en tegelijkertijd van grote onzekerheden. Terwijl miljardair Richard Branson met rijke vrienden een eerste ruimtereis maakt, slapen in Nederland per nacht bijna tienduizend kinderen in de daklozenopvang. Er is te veel verdeeldheid in ons land, te veel ongelijkheid en te veel onrecht. Onze partij kan en moet daar een antwoord op bieden. Een sterke Partij van de Arbeid kan Nederland eerlijker maken en zorgen voor echte vooruitgang, met een fatsoenlijk bestaan voor iedereen."

De andere kandidaten zijn Pieter Paul Slikker, Gerard Bosman, Binnert de Beaufort, Frank van de Wolde en Reshma Roopram.

Vedelaar kondigde in mei aan niet verder te willen als voorzitter. De partij bleef bij de verkiezingen in maart steken op negen zetels. "Als campagneleider van de verkiezingen trek ik me dat aan", verklaarde Vedelaar destijds.

