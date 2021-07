Deze 46 Gelderse sporters nemen deel aan de Olympische Spelen

Vrijdag is het zover, dan beginnen de Olympische Spelen. Vanaf dan komt er bijna elke dag ook wel een Gelderse sporter in actie en kunnen we extra hard juichen, er gaan namelijk 46 Gelderse atleten naar het Japanse Tokio. En een aantal van hen maakt serieus kans op een medaille.

De eerste Gelderse atleet die in actie komt tijdens de Olympische Spelen is Sophie Souwer of Koen Metsemakers. Souwer komt uit Westervoort en doet aan roeien in de klasse Skiff. De Nijmeegse Metsemakers zit in de mannen dubbelvier-boot. Zij beginnen 23 juli vanaf 01.30 uur 's nachts (Nederlandse tijd) aan hun olympisch avontuur.

De Olympische Spelen duren tot en met zondag 8 augustus. Op die slotdag komen mogelijk nog drie Gelderse deelnemers in actie. Het gaat mogelijk om de bokser Enrico Lacruz, maar dan moet hij wel de finale halen. Wie zeker in actie komt is de Nijmeegse Abdi Nageeye, hij loopt vanaf 00.00 uur (Nederlandse tijd) de marathon en Harrie Lavreysen uit Apeldoorn zal die dag vanaf 08.30 uur beginnen aan het baanwielrenonderdeel keirin.

Dit zijn de Gelderse deelnemers aan de Spelen:

1. Andrea Deelstra (atletiek marathon, Apeldoorn)

2. Sifan Hassan (atletiek 1500 m, 5000, 10.000m, Arnhem)

3. Anouk Vetter (atletiek meerkamp, Arnhem)

4. Marije van Hunenstijn (atletiek 100 meter en 4x100 estafette, Arnhem)

5. Nadine Visser (atletiek 100 meter horden, 4x100meter estafette, Arnhem)

6. Mike Foppen (atletiek 5000 meter, Nijmegen)

7. Dafne Schippers (atletiek, 100 meter, 200 meter, 4x100 meter estafette, Oosterbeek)

8. Abdi Nageeye (atletiek marathon, Nijmegen)

9. Susan Krumins (atletiek 10.000 meter, Nijmegen)

10. Nout Wardenburg (atletiek 4x400 meter estafette en 4x400 mixed estafette, Apeldoorn)

11. Anne Terpstra (mountainbike, Apeldoorn)

12. Anne Tauber (mountainbike, Nijmegen)

13. Wilco Kelderman (wielrennen wegwedstrijd, Barneveld)

14. Annemiek van Vleuten (wielrennen wegwedstrijd en tijdrit, Wageningen)

14. Harrie Lavreysen (baanwielrennen keirin, sprint, teamsprint, Apeldoorn)

16. Jan-Willem van Schip (baanwielrennen omnium, madison, Wageningen)

17. Judy Baauw (bmx, Zoelmond)

18. Laura Smulders (bmx, Horssen)

18. Merel Smulders (bmx, Horssen)

19. Twan van Gendt (bmx, Velddriel)

20. Vivian Sevenich (waterpolo, Lichtenvoorde)

21. Simone van de Kraats (waterpolo, Barneveld)

22. Joanne Koenders (waterpolo, Arnhem)

23. Iris Wolves (waterpolo, Ede)

24. Arjan Knipping (zwemmen 400m wisselslag, De Heurne)

25. Nyls Korstanje (zwemmen 400m wisselslag, Nijmegen)

26. Sophie Souwer (roeien vrouwen skiff W1x, Westervoort)

27. Koen Metsemakers (roeien mannen dubbelvier M4x, Nijmegen)

28. Ruben Knab (roeien mannen 8 stuurman M8+, Bennekom)

29. Afrodite Zegers (zeilen 470, Doorwerth)

30. Annette Duetz (zeilen 49er FX) , Zeddam)

31. Robbert Kemperman (hockey, Nijmegen)

32. Xan de Waard (hockey, Renkum)

33. Sanne Koolen (hockey, Nijmegen)

34. Edward Gal (paardensport dressuur team en individueel, Oosterbeek)

35. Hans Peter Minderhoud (paardensport dressuur team en individueel, Oosterbeek)

36. Marlies van Baalen (paardensport dressuur team en individueel, Brakel)

37. Karim El Zoghby (paardensport springen, komt uit voor Egypte, Velp)

38. Merel Blom (paardensport eventing, Aalten)

39. Enzo Kuworge (gewichtheffen +109kg, Nijmegen)

40. Enrico Lacruz (boksen -63kg, Didam)

41. Tessie Savelkouls (judo -78kg en mixed team, Appeltern)

42. Dione Housheer (handbal, Ulft)

43. Anne van Dam (golf, Arnhem)

44. Selena Piek (badminton, Arnhem)

45. Wesley Koolhof (tennis dubbelspel, Duiven)

46. Sanne Keizer (beachvolleybal, Doetinchem)

RESERVE: Ilse Kapelle (hockey, Nijmegen)