20.000 wandelaars op pad voor Alternatieve Vierdaagse

Zo'n 20.000 wandelaars gaan vandaag op pad om het eerste parcours van de Alternatieve Vierdaagse af te leggen. De Alternatieve Vierdaagse komt in de plaats van de traditionele Vierdaagse, die voor de tweede keer is afgelast vanwege de coronacrisis.

Om 04.00 uur, het traditionele startmoment, stonden er op de Wedren zo'n tien wandelaars klaar om te vertrekken. "Het is fijn, we mogen weer. Het is gewoon een verslaving, de vierdaagse moet ieder jaar gelopen worden", vertelt een van hen opgetogen. "Het sfeertje is onderling niet anders dan anders, maar toch heb ik een ander gevoel dan andere jaren want het had hier gewoon druk moeten zijn", zegt een andere loper.

Dat het anders is, blijkt wel uit het lege parkeerterrein en het gebrek aan vroege wandelaars. "Het is anders dan vorig jaar, want de groep is kleiner. Maar toch hoop ik stiekem op een klein feestje ergens. Ik kwam vanmorgen een fietser tegen die uit de stad kwam, hij riep net als normaal: succes!"

Luister hier hoe de eerste wandelaars vertrokken:

Geen toiletten of hulpposten

De lopers hebben een app op hun mobiele telefoon, die elke dag een route vanuit een zelfgekozen startplaats laat zien. Via de app wordt bijgehouden of de loper het gekozen aantal kilometers aflegt. Het is om groepsvorming te voorkomen niet de bedoeling dat de wandelaars toch massaal allemaal in en rond Nijmegen gaan lopen.

Stichting De 4Daagse waarschuwt ook dat op de gebruikelijke Vierdaagseroutes niets is georganiseerd. Dus geen wegafzettingen, toiletten of medische hulpposten. Er zijn hier en daar wel Vierdaagsefestiviteiten.

Bij de Alternatieve Vierdaagse van vorig jaar bleek dat met name de Zevenheuvelenweg in Groesbeek, gewoonlijk de derde dag van de Vierdaagse, erg in trek was. Ook kwamen veel wandelaars op vrijdag binnen via de Sint Annastraat in Nijmegen, de feestelijke Via Gladiola van de normale Vierdaagse.

Toch een Vierdaagsefeestje

De Vierdaagseweek gaat niet ongemerkt voorbij aan de regio Nijmegen. In de stad zijn elke dag toch optredens en concerten.

Op de website van de Vierdaagsefeesten is te lezen welke coronamaatregelen daarvoor gelden.