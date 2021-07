Zaltbommel verstevigt zomerdijk bij Aalst

"We hebben geen risico willen nemen", zegt Khadili Hakhani van Topparken, waar Het Esmeer onder valt. "Vrijdag hebben we vanwege de dijk ons park ontruimd. Onze bezoekers hebben we een andere vakantieplek aangeboden. Of ze krijgen hun geld terug."

Kijk hier naar beelden van de dijk

Matthijs Maas van de gemeente Zaltbommel kwam maandagavond een kijkje nemen op de dijk. "Dat doe ik eigenlijk al elke nacht vanaf vrijdag", zegt Maas. Hij houdt nauwlettend in de gaten hoe de dijk zich houdt. "We hebben nu de voet van de dijk verstevigd met plastic, zandzakken en extra zand. Erachter liggen een paar bedrijven en die vertegenwoordigen toch de nodige waarde."

Unieke dijk

"Eigenlijk is dit een uniek stukje Nederland", vertelt Maas. "Deze dijk is niet van Rijkswaterstaat, die verder alle dijken in Nederland beheert, maar van de gemeente Zaltbommel." De gemeente heeft deze dijk in de uiterwaarden aangelegd om een aantal bedrijven dat hier buitendijks staat te beschermen. "Het gaat toch om veel geld, als ze onder water komen te staan."

Maandagavond komen veel mensen een kijkje nemen bij de dijk nemen. "Kijk eens, wat een water", klinkt het uit de mond van een klein meisje. Op de parkeerplaats onder de dijk ligt inderdaad veel. Mensen wijzen elkaar er op dat er op sommige plekken nog steeds water door de dijk sijpelt.

Helder water, geen gevaar

"Dat is eigenlijk heel normaal", zegt Maas. "De dijk is verzadigd met water. Zolang het water helder van kleur is, is er niks aan de hand. Dan spoelt er geen zand mee uit de dijk." Onder aan de dijk is een grote hoeveelheid zand gestort. Ongeveer zo'n anderhalve meter hoog. Is dat wel voldoende? Ja, zegt Maas. "Het water wordt altijd onder de dijk door geperst. Aan de voet van de dijk ontstaat de meeste druk. Daar moet je dus wat doen."

Vanmiddag is ook de burgemeester van Zaltbommel naar de dijk komen kijken. Maas heeft toen voorgesteld het dijkje goed te verzwaren om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen. Maas benadrukt dat er geen enkel gevaar is voor de mensen die in het gebied wonen. "Kijk", zegt hij, terwijl hij over het water in de verte wijst. "Daar ligt de hoge dijk van Rijkswaterstaat." En achter die hoge, grote winterdijk: daar staan pas de woonhuizen.